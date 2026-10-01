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BCCI ने भारतीय टीम से प्रसिद्ध कृष्णा और वॉशिंगटन सुंदर को किया आउट, इनको मिला मौका

भारतीय टीम के तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा (Prasidh Krishna) गुरुवार को वेस्टइंडीज के खिलाफ जारी वनडे सीरीज से बाहर हो गए हैं। प्रसिद्ध ने शुरुआती दो मैच खेले थे, लेकिन गुवाहाटी वनडे में उन्हें चोट लगी। वह बाएं हैमस्ट्रिंग की चोट के कारण तीसरे वनडे से बाहर हो गए हैं। बीसीसीआई (BCCI) ने उनके रिप्लेसमेंट का ऐलान भी कर दिया है।

By santosh singh 
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नई दिल्ली। भारतीय टीम के तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा (Prasidh Krishna) गुरुवार को वेस्टइंडीज के खिलाफ जारी वनडे सीरीज से बाहर हो गए हैं। प्रसिद्ध ने शुरुआती दो मैच खेले थे, लेकिन गुवाहाटी वनडे में उन्हें चोट लगी। वह बाएं हैमस्ट्रिंग की चोट के कारण तीसरे वनडे से बाहर हो गए हैं। बीसीसीआई (BCCI) ने उनके रिप्लेसमेंट का ऐलान भी कर दिया है। तेज गेंदबाज अंशुल कंबोज को भारतीय वनडे टीम में उनकी जगह शामिल किया गया है। वहीं बोर्ड ने आगामी टी20 सीरीज के लिए चुनी गई टीम में भी बदलाव किया है। वॉशिंगटन सुंदर (Washington Sundar) को स्क्वॉड से हटा दिया गया है।

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बीसीसीआई ने दिए दो अपडेट

भारतीय क्रिकेट बोर्ड (BCCI) ने गुरुवार को कन्फर्म किया है कि प्रसिद्ध कृष्णा (Prasidh Krishna) आखिरी वनडे से बाहर हो गए हैं, उनकी जगह अंशुल कंबोज को अंतिम वनडे के लिए टीम में शामिल किया गया है। कंबोज फिलहाल पुडुचेरी में ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ चार दिवसीय मैच में भारत ए के लिए खेल रहे हैं। भारत की टीम में शामिल होने के लिए चंडीगढ़ रवाना हुए कंबोज ने पहली पारी में 17.3 ओवर गेंदबाजी की और तीन विकेट लिए। उन्होंने दूसरी पारी में केवल दो ओवर गेंदबाजी की।

भारतीय टीम तीसरा और आखिरी वनडे शनिवार को मुल्लांपुर में खेलेगी। प्रसिद्ध छह अक्टूबर से शुरू हो रही टी20 सीरीज में टीम का हिस्सा नहीं है। सुंदर की जगह नमन धीर आए हैं।

वॉशिंगटन सुंदर को टी20 सीरीज से हटाया

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सीनियर चयन समिति ने टीम प्रबंधन से सलाह-मशविरा कर ऑलराउंडर वॉशिंगटन सुंदर को वेस्टइंडीज के खिलाफ आगामी टी20 सीरीज के लिए भारतीय टीम से बाहर करने का फैसला किया है। चयनकर्ता और टीम मैनेजमेंट ने ये फैसला आगामी न्यूजीलैंड टेस्ट सीरीज को ध्यान में रखकर लिया है। रणजी ट्रॉफी का अगला सीजन 11 अक्टूबर से शुरू होने वाला है और अपने राज्य की टीम से खेलकर सुंदर के पास रेड बॉल क्रिकेट और न्यूजीलैंड टेस्ट सीरीज के लिए तैयार होने का मौका मिलेगा। सुंदर अब तमिलनाडु के लिए कुछ रणजी ट्रॉफी मैच में खेलेंगे।

बोर्ड ने विज्ञप्ति में कहा कि न्यूजीलैंड के खिलाफ आगामी टेस्ट सीरीज को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है। 11 अक्टूबर से रणजी ट्रॉफी सत्र शुरू होने के साथ वॉशिंगटन को अपनी राज्य टीम के लिए लाल गेंद से क्रिकेट खेलने और टेस्ट सीरीज की तैयारी करने का मौका मिलेगा। नमन धीर को टी20 अंतरराष्ट्रीय टीम में उनके स्थान पर शामिल किया गया है।

भारत की वनडे टीम

शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, रुतुराज गायकवाड़, केएल राहुल (उप कप्तान, विकेटकीपर), ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), नीतिश कुमार रेड्डी, रविंद्र जडेजा, कुलदीप यादव, गुरनूर बरार, मोहम्मद सिराज, औकिब नबी, यशस्वी जायसवाल, नमन धीर, अंशुल कंबोज।

भारत की टी20 टीम

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श्रेयस अय्यर (कप्तान), अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, ईशान किशन (विकेटकीपर), संजू सैमसन (विकेटकीपर), तिलक वर्मा (उप कप्तान), शिवम दुबे, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, रवि बिश्नोई, नीतिश कुमार रेड्डी, अर्शदीप सिंह, प्रिंस यादव, मयंक यादव, नमन धीर।

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