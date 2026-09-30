IND vs WI 2nd ODI : आज सीरीज अपने नाम करने उतरेगी टीम इंडिया, जानें- कब और कहां देख पाएंगे लाइव मैच

IND vs WI 2nd ODI : भारत और वेस्ट इंडीज के बीच वनडे सीरीज का दूसरा मैच आज गुवाहाटी में खेला जाना है। इस सीरीज का पहला मैच भारत ने 8 विकेट से अपने नाम किया था और सीरीज में 1-0 से बढ़त बनाई थी। ऐसे में मेजबान टीम के पास बुधवार को सीरीज पर अजेय बढ़त बनाने का मौका होगा। जबकि वेस्ट इंडीज को द्विपक्षीय सीरीज में बने रहने के लिए हर हाल में जीत दर्ज करनी होगी। आइये जानते हैं कि भारत बनाम वेस्ट इंडीज दूसरा वनडे मैच कब और कहां खेला जाएगा और इस मैच को कैसे लाइव देख सकेंगे-
IND vs WI 2nd ODI : भारत और वेस्ट इंडीज के बीच वनडे सीरीज का दूसरा मैच आज गुवाहाटी में खेला जाना है। इस सीरीज का पहला मैच भारत ने 8 विकेट से अपने नाम किया था और सीरीज में 1-0 से बढ़त बनाई थी। ऐसे में मेजबान टीम के पास बुधवार को सीरीज पर अजेय बढ़त बनाने का मौका होगा। जबकि वेस्ट इंडीज को द्विपक्षीय सीरीज में बने रहने के लिए हर हाल में जीत दर्ज करनी होगी। आइये जानते हैं कि भारत बनाम वेस्ट इंडीज दूसरा वनडे मैच कब और कहां खेला जाएगा और इस मैच को कैसे लाइव देख सकेंगे-
भारत बनाम वेस्टइंडीज दूसरा वनडे मैच कब होगा?
भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरा वनडे मैच बुधवार, 30 सितंबर को खेला जाएगा।
बुधवार को होने वाले भारत बनाम वेस्टइंडीज दूसरे वनडे मैच का वेन्यू (स्थान) क्या होगा?
गुवाहाटी का बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरे वनडे मैच की मेजबानी करेगा।
भारत बनाम वेस्टइंडीज दूसरे वनडे मैच का टॉस कितने बजे होगा?
भारत बनाम वेस्टइंडीज दूसरे वनडे मैच का टॉस दोपहर 1:30 बजे (IST) होगा।
भारत बनाम वेस्टइंडीज दूसरा वनडे मैच कितने बजे शुरू होगा?
भारत बनाम वेस्टइंडीज दूसरा वनडे मैच दोपहर 2 बजे (IST) शुरू होगा।
भारत में भारत बनाम वेस्टइंडीज दूसरे वनडे मैच का लाइव टेलीकास्ट कहाँ देखें?
भारत में भारत बनाम वेस्टइंडीज वनडे सीरीज का लाइव टेलीकास्ट स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर उपलब्ध होगा।
भारत में भारत बनाम वेस्टइंडीज दूसरे वनडे मैच की लाइव स्ट्रीमिंग कहाँ देखें?
JioHotstar अपने ऐप और वेबसाइट के ज़रिए भारत में भारत और वेस्टइंडीज के बीच तीनों वनडे मैचों की लाइव स्ट्रीमिंग करेगा।