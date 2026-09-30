Asian Games : भारत के नाम कंपाउंड आर्चरी में डबल गोल्ड, महिला टीम के बाद मिक्स्ड टीम ने भी लहराया परचम

Double gold in compound archery : जापान में चले एशियाई खेलों में भारतीय तीरंजदाजों का प्रदर्शन देश को गौरान्वित करने वाला रहा है। बुधवार को एशियाई खेलों में, भारत की कंपाउंड मिक्स्ड आर्चरी जोड़ी - चिकिता तनिपार्थी और साहिल जाधव ने कोरिया को एक रोमांचक शूट-ऑफ में हराकर गोल्ड मेडल जीता। इसके साथ ही उन्होंने 2028 ओलंपिक कोटा हासिल किया है। इससे पहले इसी इवेंट में भारतीय महिला टीम ने भी गोल्ड मेडल अपने नाम किया था।
Double gold in compound archery : जापान में चले एशियाई खेलों में भारतीय तीरंजदाजों का प्रदर्शन देश को गौरान्वित करने वाला रहा है। बुधवार को एशियाई खेलों में, भारत की कंपाउंड मिक्स्ड आर्चरी जोड़ी – चिकिता तनिपार्थी और साहिल जाधव ने कोरिया को एक रोमांचक शूट-ऑफ में हराकर गोल्ड मेडल जीता। इसके साथ ही उन्होंने 2028 ओलंपिक कोटा हासिल किया है। इससे पहले इसी इवेंट में भारतीय महिला टीम ने भी गोल्ड मेडल अपने नाम किया था।
भारत की दोनों आर्चरी टीमों ने उन खिताबों को सफलतापूर्वक बरकरार रखा जो भारत ने हांग्जो में हुए पिछले खेलों में जीते थे। चिकिता और साहिल ने ज़बरदस्त हिम्मत दिखाते हुए कोरिया के जुंगयून पार्क और चोई यून ग्यु को एक रोमांचक फ़ाइनल में हराया; शूट-ऑफ के बाद उन्होंने 158-157 से जीत हासिल की। चीन की फांगयाओ एफ वेई और जिनी लियू ने ब्रॉन्ज़ मेडल जीता। भारतीय जोड़ी सेमीफ़ाइनल में थाईलैंड को 156-155 से हराकर गोल्ड मेडल मैच में पहुंची थी।
यह जीत तब मिली जब भारतीय महिला कंपाउंड टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए चीन की वुनियर, युए वांग और फांगयाओ वेई की तिकड़ी को 238-234 से हराया और वर्ल्ड रिकॉर्ड के बराबर स्कोर के साथ अपना गोल्ड मेडल बरकरार रखा। ज्योति सुरेखा वेन्नम, चिकिता और पृथिका प्रदीप ने महिलाओं के फ़ाइनल मुक़ाबले में दबदबा बनाते हुए पोडियम पर टॉप स्थान हासिल किया। इनमें से ज्योति हांग्जो में गोल्ड जीतने वाली महिला टीम का भी हिस्सा थीं।