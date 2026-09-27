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पवन सिंह का नया गाना ‘लहंगा लहके लहके’ भोजपुरी फैंस के बीच मचा रहा धूम, कुछ घंटों में व्यूज 6.5 लाख पार

भोजपुरी सिनेमा (Bhojpuri Cinema) के पावर स्टार व बीजेपी एमएलएसी पवन सिंह ( 'Power Star' and BJP MLC Pawan Singh) अपने गानों और दमदार अंदाज के लिए जाने जाते हैं। इन दिनों उनका गाना ‘लहंगा लहके लहके’ (Lehanga Lahke Lahke) भोजपुरी संगीत प्रेमियों के बीच चर्चा में है। गाने के बोल, संगीत और पवन सिंह (Pawan Singh) की आवाज ने दर्शकों का ध्यान अपनी ओर खींचा है।

By santosh singh 
Updated Date

पटना। भोजपुरी सिनेमा (Bhojpuri Cinema) के पावर स्टार व बीजेपी एमएलएसी पवन सिंह ( ‘Power Star’ and BJP MLC Pawan Singh) अपने गानों और दमदार अंदाज के लिए जाने जाते हैं। इन दिनों उनका गाना ‘लहंगा लहके लहके’ (Lehanga Lahke Lahke) भोजपुरी संगीत प्रेमियों के बीच चर्चा में है। गाने के बोल, संगीत और पवन सिंह (Pawan Singh) की आवाज ने दर्शकों का ध्यान अपनी ओर खींचा है।

पढ़ें :- Bhojpuri Bawaal : राधे मां की बड़ी भविष्यवाणी, बोलीं- पवन सिंह की 45 की उम्र में होगी तीसरी शादी, मिलेगी प्यार करने वाली पत्नी

‘लहंगा लहके लहके’ (Lehanga Lahke Lahke) में भोजपुरी म्यूजिक का खास देसी अंदाज देखने को मिलता है। गाने की धुन ऐसी है कि यह श्रोताओं को झूमने पर मजबूर करती है। सोशल मीडिया पर भी इस गाने से जुड़े वीडियो और रील्स देखने को मिल रहे हैं।

पवन सिंह (Pawan Singh) की लोकप्रियता भोजपुरी इंडस्ट्री (Bhojpuri Industry) में लंबे समय से कायम है और उनके नए गानों का फैंस को बेसब्री से इंतजार रहता है। ‘लहंगा लहके लहके’ (Lehanga Lahke Lahke)  भी इसी वजह से भोजपुरी दर्शकों के बीच खासा पसंद किया जा रहा है।

गाने की लोकप्रियता को देखते हुए माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में इसके वीडियो और रील्स की संख्या और बढ़ सकती है। पवन सिंह के फैंस के बीच यह गाना फिलहाल खूब सुना जा रहा है।

पढ़ें :- Video- भोजपुरी स्टार पवन सिंह को एक खास तस्वीर गिफ्ट करना चाहता था युवक, सुरक्षाकर्मियों ने फैन को स्टेज से नीचे फेंका

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