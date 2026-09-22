  1. हिन्दी समाचार
  2. एस्ट्रोलोजी
  3. ‘हनुमान अंश’ के सेट पर बीयर पीने का था प्लान, पर खानी पड़ी दाल-खिचड़ी; एक्टर ने बताया मजेदार किस्सा

‘हनुमान अंश’ के सेट पर बीयर पीने का था प्लान, पर खानी पड़ी दाल-खिचड़ी; एक्टर ने बताया मजेदार किस्सा

चंदन आनंद ने ‘हनुमान अंश’ की शूटिंग का मजेदार किस्सा बताया। बीयर पीने का प्लान बना था, लेकिन पेट दर्द के चलते 6 दिन तक दाल-खिचड़ी खानी पड़ी। बाद में उन्होंने इसे बजरंगबली की ‘शंटी’ से जोड़कर सुनाया।

By Kalpna Pandey 
Updated Date

Hanuman Ansh: फिल्म ‘हनुमान अंश’ इन दिनों बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन कर रही है। इस फिल्म ने की कमाई ने बॉक्स ऑफिस पर फिल्म की कामयाबी की तस्वीर साफ कर दी है। रिलीज के 46 दिन बाद फिल्म दुनियाभर में 350 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर चुकी है। हालांकि, फिल्म से जुड़े लोगों के मुताबिक शुरुआत में किसी ने नहीं सोचा था कि यह प्रोजेक्ट इतनी बड़ी सफलता हासिल करेगा।

पढ़ें :- 'कैटरीना कैफ' के बढ़े वजन पर ट्रोलिंग, 'परिणीति चोपड़ा' ने दिया करारा जवाब, बोली- ‘नकारात्मक नजरिए से क्यों देखें?’

रामनंदन भोसले का किरदार निभाने वाले चंदन आनंद भी इसकी सफलता के पीछे पूरी टीम की मेहनत, समर्पण और भरोसे को अहम मानते हैं। उनका कहना है कि शूटिंग के दौरान कई ऐसी घटनाएं जरूर हुईं, जिन्हें टीम ने दैवीय अनुभव के तौर पर महसूस किया, लेकिन फिल्म की पूरी सफलता को सिर्फ चमत्कार का नतीजा मानना सही नहीं होगा।

एक न्यूज चैनल से बातचीत के दौरान, चंदन आनंद ने शूटिंग के दिनों का एक दिलचस्प किस्सा साझा किया। उन्होंने बताया कि फिल्म की शूटिंग के बीच उन्हें चित्रकूट जाना पड़ा था। वहां का मौसम देखकर उनके मन में काम खत्म होने के बाद ठंडी बीयर पीने का ख्याल आया। लेकिन उनकी ये प्लानिंग ज्यादा देर नहीं चल सकी।

चंदन के मुताबिक, उन्हें पहले से पता नहीं था कि सेट पर खाने-पीने को लेकर कुछ खास नियमों का पालन किया जा रहा है। चंदन आनंद आगे कहते हैं कि, “चित्रकूट पहुंचने के बाद मैंने वहां चाय पी थी और इस चाय की वजह से मेरे पेट में ऐसा दर्द उठा कि मैं 6 दिन तक केवल सात्विक खाने दाल खिचड़ी ही खाता रहा।

पढ़ें :- बॉलीवुड से दुखद खबर, रानी मुखर्जी की मां कृष्णा मुखर्जी का निधन, 75 साल की उम्र में ली आखिरी सांस

बाद में जब पता चला कि सेट पर भी इसी तरह का माहौल था तो मैंने सभी डॉट्स कनेक्ट किए, जिसे देखकर मैं खुद हैरान था। उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा कि बीयर पीने की उनकी योजना पर मानो हनुमान जी की ‘शंटी’ चल गई और उन्हें भी कई दिनों तक सात्विक खाना ही खाना पड़ा।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

'हनुमान अंश' के सेट पर बीयर पीने का था प्लान, पर खानी पड़ी दाल-खिचड़ी; एक्टर ने बताया मजेदार किस्सा

'हनुमान अंश' के सेट पर बीयर पीने का था प्लान, पर खानी...

Pitru Paksha 2024 kusha :  पितृ पक्ष में कुशा की पवित्री का विशेष महत्व है , जानें उंगली में धारण करने का नियम और मंत्र

Pitru Paksha 2024 kusha :  पितृ पक्ष में कुशा की पवित्री का...

Mangal Nakshatra Parivartan 2026 : ग्रहों के सेनापति मंगल का गोचर अद्भुत तालमेल लेकर आ रहा , 'नक्षत्रों के राजा' पुष्य में प्रवेश करेंगे मंगल

Mangal Nakshatra Parivartan 2026 : ग्रहों के सेनापति मंगल का गोचर अद्भुत...

22 सितंबर 2026 का राशिफल: मंगलवार के दिन इन राशि के लोगों का शिक्षा, यात्रा और धार्मिक कार्यों में बढ़ेगी रुचि

22 सितंबर 2026 का राशिफल: मंगलवार के दिन इन राशि के लोगों...

Pitru Paksha 2026 Start Date :  पितृ पक्ष कब से शुरू हो रहा ?  जानें पिंड दान का महत्व

Pitru Paksha 2026 Start Date :  पितृ पक्ष कब से शुरू हो...

Parivartini Ekadashi 2026 : परिवर्तिनी एकादशी के दिन भगवान विष्‍णु प्रसन्न मुद्रा में होते हैं , व्रत रहने से सभी पापों से मिलती है मुक्ति

Parivartini Ekadashi 2026 : परिवर्तिनी एकादशी के दिन भगवान विष्‍णु प्रसन्न मुद्रा...