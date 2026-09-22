4 किलोमीटर तक नदी में बहता रहा हाथी का बच्चा, मछुआरों ने बचाई जान, बचाने वाले मछुआरे से लिपटा

Viral-Video: जोरदार बहाव के बीच तिस्ता नदी में बह रहे हाथी के एक बच्चे की जान मछुआरों की सूझबूझ से बच गई। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी के गजोलडोबा इलाके में हाथियों का झुंड नदी पार कर रहा था, तभी शावक अपनी मां और झुंड से अलग हो गया। पानी का बहाव उसे करीब 4 किलोमीटर दूर तक बहाकर ले गया।

मछली पकड़ रहे पांच लोगों की नजर नदी में संघर्ष कर रहे शावक पर पड़ी। उन्होंने बिना देर किए नाव से उसका पीछा शुरू किया। काफी दूर जाने के बाद तीन मछुआरे पानी में उतरे और किसी तरह शावक को नाव तक लाकर सुरक्षित बाहर निकाला। सबसे सुंदर तस्वीर उस पल की है, जब हाथी का बच्चा एक मछुआरे से लिपट गया। इसके बाद उसे किनारे लाकर वन विभाग की टीम को सौंप दिया गया।

दो घंटे में मां तक पहुंचाया

वन विभाग के कर्मचारियों ने शावक की जांच कराई और उसकी मां की तलाश शुरू की। टीम ने स्थानीय लोगों और मछुआरों की मदद से उस जगह का पता लगाया, जहां हाथियों का झुंड मौजूद था। करीब दो घंटे की कोशिश के बाद शावक को उसकी मां के पास पहुंचाया गया।

मां हथिनी ने अपने बच्चे को देखते ही उसे स्वीकार कर लिया। वन अधिकारियों के मुताबिक, शावक को ज्यादा देर इंसानों के संपर्क में रखना ठीक नहीं था, इसलिए उसे जल्द से जल्द झुंड तक पहुंचाने की कोशिश की गई। मां के साथ मिलने के बाद दोनों जंगल की ओर चले गए।