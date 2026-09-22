‘कैटरीना कैफ’ के बढ़े वजन पर ट्रोलिंग, ‘परिणीति चोपड़ा’ ने दिया करारा जवाब, बोली- ‘नकारात्मक नजरिए से क्यों देखें?’

मुंबई। बॉलीवुड अभिनेत्री ‘कैटरीना कैफ’ के बढ़े हुए वजन को लेकर सोशल मीडिया पर काफी ट्रोलिंग हो रही थी। इन्हीं चर्चाओं के बीच अभिनेत्री ‘परिणीति चोपड़ा’ का रिएक्शन सामने आया है। परिणीति ने लोगों के बॉडी शेमिंग और किसी के शरीर में आए बदलाव को लेकर नकारात्मक टिप्पणियां करने पर सवाल उठाते हुए कहा है कि किसी व्यक्ति के शरीर में बदलाव को हमेशा नकारात्मक नजरिए से देखना सही नहीं है। उन्होंने इन टिप्पणियों पर सवाल उठाते हुए कहा कि आखिर हर बदलाव को आलोचना या ट्रोलिंग के नजरिए से क्यों देखा जाए। उनके इस बयान को बॉडी पॉजिटिविटी और सोशल मीडिया पर लोगों की सोच से जोड़कर देखा जा रहा है।

बातचीत के दौरान परिणीति ने शरीर और वजन को लेकर समाज की सोच पर अपनी बात रखी। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि किसी के लुक या वजन में बदलाव को लेकर तुरंत टिप्पणी करने के बजाय उसके पीछे की परिस्थितियों को भी समझना चाहिए। कैटरीना कैफ के वजन को लेकर सोशल मीडिया पर अलग-अलग तरह की प्रतिक्रियाएं देखने को मिली थीं। कुछ यूजर्स ने उनके बदले हुए लुक पर टिप्पणी की। वहीं बहुत से लोगों ने ट्रोलिंग की आलोचना भी की।

बता दें कि परिणीति की प्रतिक्रिया के बाद एक बार फिर सोशल मीडिया पर body shaming, celebrity trolling और body positivity को लेकर बहस फिर से शुरू हो गई है। हालांकि, अभिनेत्री की टिप्पणी का मूल संदर्भ और पूरा बयान ही उनके रुख को समझने के लिए अहम है।