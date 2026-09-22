  1. हिन्दी समाचार
  2. क्रिकेट
  3. Asian Games 2026 : टीम इंडिया बड़े उलटफेर से बाल-बाल बची, जापान से जैसे-तैसे 2 रनों से जीता भारत

Asian Games 2026 : टीम इंडिया बड़े उलटफेर से बाल-बाल बची, जापान से जैसे-तैसे 2 रनों से जीता भारत

Asian Games 2026 : Team India narrowly escapes a major upset; Japan scores 30 runs in response to India's 32

By santosh singh 
Updated Date

नई दिल्ली। एशियन गेम्स (Asian Games 2026) में टीम इंडिया (Team India) मंगलवार को बड़े उलटफेर से बाल-बाल बच गई। जापान के खिलाफ एकमात्र टी20 मैच (T20 match) में सांसें तब अटक गई थीं, जब टीम इंडिया 32 रन ही बना सकी थी। बारिश के कारण यह मैच पांच-पांच ओवर का हुआ था। भारत ने पांच ओवर में चार विकेट पर 32 रन बनाए थे।

पढ़ें :- एशियन गेम्स में जीता पहला स्वर्ण पदक, महिला क्रिकेट टीम ने श्रीलंका को हराकर जीता सोना

भारत को शुरुआती तीन ओवरों में तीन झटके लगे थे। पहले ओवर में अभिषेक शर्मा खाता खोले बिना आउट हुए। उन्हें चार्ली हारा हिंजे ने अभिषेक शर्मा को शोमा सुगाया के हाथों कैच कराया। वहीं, दूसरे ओवर में संजू सैमसन भी आउट हो गए। उन्हें इब्राहिम ताकाहाशी ने बेंजामिन के हाथों कैच कराया। सैमसन सात गेंद में एक चौके की मदद से नौ रन बना सके। इसके बाद तीसरे ओवर में बेंजामिन इतो डेविस ने ईशान किशन को माकोतो के हाथों कैच कराया। ईशान तीन रन बना सके। श्रेयस अय्यर 12 गेंद में 16 रन बनाकर पांचवें ओवर में आउट हुए। तिलक वर्मा तीन गेंद में एक रन बनाकर नाबाद रहे। जापान की ओर से चार्ली ने दो विकेट लिए। वहीं, इब्राहिम ताकाहाशी और बेंजामिन इतो डेविस को एक-एक विकेट मिला।

हालांकि, 33 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी जापान की टीम में अनुभव की कमी दिखी। जापान ने चार ओवर में तीन विकेट पर 25 रन बना लिए थे। आखिरी छह गेंद में उसे आठ रन चाहिए थे। अक्षर पटेल ने आखिरी ओवर में गेंदबाजी की। पहली गेंद पर उन्होंने कोई रन नहीं दिया, जबकि अगली गेंद पर एक रन आया। अगली गेंद वाइड रही। तीसरी ऑफिशियल गेंद पर कोई रन नहीं आया। चौथी, पांचवीं और आखिरी गेंद पर जापान के बल्लेबाजों ने एक-एक रन लिया। इस तरह आखिरी ओवर में जापान की टीम पांच रन बना सकी और दो रन से मैच गंवा दिया।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Asian Games 2026 : टीम इंडिया बड़े उलटफेर से बाल-बाल बची, जापान से जैसे-तैसे 2 रनों से जीता भारत

Asian Games 2026 : टीम इंडिया बड़े उलटफेर से बाल-बाल बची, जापान...

एशियन गेम्स में जीता पहला स्वर्ण पदक, महिला क्रिकेट टीम ने श्रीलंका को हराकर जीता सोना

एशियन गेम्स में जीता पहला स्वर्ण पदक, महिला क्रिकेट टीम ने श्रीलंका...

IPL 2027 : जहीर खान बने चेन्नई सुपर किंग्स के मुख्य कोच, स्टीफन फ्लेमिंग की लेंगे जगह

IPL 2027 : जहीर खान बने चेन्नई सुपर किंग्स के मुख्य कोच,...

जयंत चौधरी से मोहम्मद शमी ने की मुलाकात, तस्वीर वायरल होते ही चढ़ा सियासी पारा, क्या क्रिकेटर अमरोहा से नई पारी का करेंगे आगाज?

जयंत चौधरी से मोहम्मद शमी ने की मुलाकात, तस्वीर वायरल होते ही...

टीम इंडिया का एशियन गेम्स में एक मेडल पक्का, बांग्लादेश को 114 रनों से रौंदकर फाइनल में बनाई जगह

टीम इंडिया का एशियन गेम्स में एक मेडल पक्का, बांग्लादेश को 114...

IND vs BAN : शेफाली वर्मा ने एशियन गेम्स के सेमी-फाइनल में जड़ा शतक, भारत ने बांग्लादेश को दिया 196 रनों का लक्ष्य

IND vs BAN : शेफाली वर्मा ने एशियन गेम्स के सेमी-फाइनल में...