लोहिया संस्थान के अंदर टॉयलेट में मिला नवजात का शव, सूचना देने से झल्लाए सुरक्षा कर्मियों ने 2 सफाई कर्मियों को पीटा, अब सफाई कर्मी हड़ताल पर

लखनऊ। यूपी की राजधानी लखनऊ के डॉ. राम मनोहर लोहिया संस्थान (Dr. Ram Manohar Lohia Institute) के टॉयलेट में नवजात का शव मिलने से हड़कंप गया है। सफाई कर्मियों ने शव मिलने की सूचना अफसरों को दी। आरोप है इसके बाद दो कर्मियों से मारपीट हुई है। सुरक्षा कर्मियों पर मारपीट का आरोप लगाते हुए करीब 200 सफाई कर्मी हड़ताल पर चले गए है। बड़ी संख्या में सफाई कर्मी प्रशासनिक भवन के सामने जुटे और नारेबाजी कर रहे हैं। सफाई कर्मियों ने सुरक्षा अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की है। मामले में जांच और आधिकारिक प्रतिक्रिया का इंतजार है।

लखनऊ : ये लोहिया संस्थान के सफाई कर्मी है। संस्थान के अंदर टॉयलेट में नवजात का शव मिला, जिसकी सूचना इन लोगों ने अफसरों को दे दी। आरोप है कि अफसरों को सूचना देने से झल्लाए सुरक्षा कर्मियों ने 2 सफाई कर्मियों को पीट दिया। जिसके विरोध अब करीब 200 सफाई कर्मी हड़ताल पर चले pic.twitter.com/i86xtWtPw6 — Pardaphash Today (@PardaphashToday) September 22, 2026