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बोकारो में फुटबॉल मैच के दौरान दर्दनाक हादसा, खिलाड़ी की अचानक मौत, मचा हड़कंप

झारखंड के बोकारो से फुटबॉल मैच के दौरान एक बहुत ही दुखद घटना सामने आई है। यहां अरमो पंचायत की नई बस्ती में आयोजित डे-नाइट फुटबॉल टूर्नामेंट के दौरान 'कजरा मुर्मू' नाम के खिलाड़ी अचानक मैदान पर गिर पड़े। इसके बाद उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने मृत बता दिया।

By Sushil Sah 
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बोकारो। झारखंड के बोकारो से फुटबॉल मैच के दौरान एक बहुत ही दुखद घटना सामने आई है। यहां अरमो पंचायत की नई बस्ती में आयोजित डे-नाइट फुटबॉल टूर्नामेंट के दौरान ‘कजरा मुर्मू’ नाम के खिलाड़ी अचानक मैदान पर गिर पड़े। इसके बाद उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने मृत बता दिया।

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क्या हुआ था मैदान पर?

रिपोर्टों के अनुसार, बजरंग क्लब की ओर से नई बस्ती के मैदान में फुटबॉल प्रतियोगिता आयोजित की जा रही थी। मैच के दौरान कजरा मुर्मू गेंद के लिए संघर्ष कर रहे थे, तभी वह अचानक से मैदान में गिर पड़े और बेहोश हो गए। वहीं कुछ रिपोर्टों में दूसरे खिलाड़ी से टक्कर की बात भी बताई गई है। वहां मौके पर मौजूद साथी खिलाड़ियों ने बिना देर किए उन्हें डीवीसी अस्पताल पहुंचाया। ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया।

बेटे के सामने हुई दर्दनाक घटना

स्थानीय रिपोर्ट के मुताबिक, मृतक का बेटा निखिल मुर्मू भी उसी मैच से जुड़ा हुआ था। एक रिपोर्ट में बताया गया है कि दोनों एक ही टीम की ओर से खेल रहे थे। मैदान में पिता के अचानक गिरने के बाद बेटे और साथी खिलाड़ियों ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया।

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मौत की वजह क्या थी?

इस मौत के सटीक कारण को लेकर अभी अंतिम पुष्टि नहीं हो पाई है। डॉक्टरों का कहना है कि बाहरी चोट के स्पष्ट निशान नहीं मिले थे, जबकि अंदरूनी चोट का पता पोस्टमार्टम के बाद ही चल सकेगा। इसलिए मौत को किसी खास चिकित्सकीय कारण से जोड़ना जल्दबाजी होगी। फिलहाल, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद मौत की असली वजह स्पष्ट हो पाएगी।

टूर्नामेंट किया गया रद्द

बता दें कि घटना के बाद आयोजक बजरंग क्लब ने टूर्नामेंट रद्द कर दिया। साथ ही आयोजन समिति ने कजरा मुर्मू के परिवार के प्रति संवेदना जताई है। इसके अलावा स्थानीय आयोजकों की ओर से यह भी कहा गया है कि भविष्य में टूर्नामेंट को उनकी स्मृति से जोड़ा जाएगा। साथ ही इस वर्ष की एक लाख रुपये की पुरस्कार राशि परिवार को देने की बात कही गई है।

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