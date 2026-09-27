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ECI मतभेद के बीच CM योगी का विपक्ष पर जोरदार पलटवार, बोले- कांग्रेस हर साजिश का हिस्सा

CM Yogi Press Conference : भारत चुनाव आयोग में मतभेद की चर्चाओं के बीच यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने रविवार को कांग्रेस और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी समेत पूरे विपक्ष पर जोरदार हमला बोला है। सीएम योगी ने आयोग का बचाव करते कांग्रेस पर "भ्रम फैलाने और संवैधानिक संस्थाओं को निशाना बनाने" का आरोप लगाया है।

By Abhimanyu 
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CM Yogi Press Conference : भारत चुनाव आयोग में मतभेद की चर्चाओं के बीच यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने रविवार को कांग्रेस और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी समेत पूरे विपक्ष पर जोरदार हमला बोला है। सीएम योगी ने आयोग का बचाव करते कांग्रेस पर “भ्रम फैलाने और संवैधानिक संस्थाओं को निशाना बनाने” का आरोप लगाया है।

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यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, “कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कैम्ब्रिज में भारत की न्यायपालिका पर भी सवाल उठाए; उन्होंने भारतीय न्याय व्यवस्था की निष्पक्षता पर शक पैदा करने की कोशिश की। उन्होंने 2019 में राफेल मामले पर CAG की टिप्पणियों पर भी सवाल उठाए। फिर EVM का मामला है—वही मशीनें जिनकी वजह से केंद्र और कई राज्यों में कांग्रेस की सरकारें बनीं। इन EVM को ‘ब्लैक बॉक्स’ कहना और इस तरह भारत की चुनावी व्यवस्था और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र पर शक करना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है।”

सीएम योगी ने कहा कि चुनाव आयोग की ओर से ‘स्पेशल इंटेंसिव रिविजन’ (SIR) पहली बार नहीं किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि देश में पहले भी SIR की प्रक्रिया अपनाई गई है, जिसमें कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकारों का कार्यकाल भी शामिल है। उन्होंने मौजूदा SIR प्रक्रिया को लेकर कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, RJD और अन्य दलों के विरोध को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और विपक्षी दलों ने अपने राजनीतिक हितों के लिए संवैधानिक संस्थाओं और लोकतांत्रिक मूल्यों को कमज़ोर करने की कोशिश की है।

उन्होंने कहा कि देश की मुख्य विपक्षी पार्टी और UPA गठबंधन से जुड़े अन्य दलों के मौजूदा काम और बयान बेहद गैर-जिम्मेदाराना हैं और लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए नुकसानदेह हैं।कांग्रेस ने इमरजेंसी के दौरान संविधान पर गंभीर हमला किया था और आरोप लगाया कि कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकारों ने बार-बार विपक्षी पार्टियों की चुनी हुई सरकारों को बर्खास्त किया।

सीएम योगी ने यह भी आरोप लगाया कि पार्टी की शासन और आर्थिक नीतियों ने देश की आंतरिक और बाहरी सुरक्षा से समझौता किया, और बालाकोट एयरस्ट्राइक व ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सशस्त्र बलों की कार्रवाई की आलोचना पर सवाल उठाए।

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