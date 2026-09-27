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ज्ञानेश कुमार को बचाना मोदी और शाह के लिए अपनी सत्ता बचाने जैसा हो गया है : शिवसेना UBT सांसद संजय राऊत

ECI-SIR Row : मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर कथित तौर पर चुनाव आयोग में मनमानी के आरोप लग रहे हैं। एक रिपोर्ट में दावा किया गया था कि SIR से जुड़े कई फैसले दूसरे दोनों चुनाव आयुक्तों की सहमति के बिना लिए गए। जिसके बाद विपक्षी दल मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे और उनकी गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। जबकि सत्ताधारी भाजपा ने ज्ञानेश कुमार का बचाव किया है। इस पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राऊत ने कहा है कि ज्ञानेश कुमार को बचाना मोदी और शाह के लिए अपनी सत्ता बचाने जैसा हो गया है।

By Abhimanyu 
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ECI-SIR Row : मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर कथित तौर पर चुनाव आयोग में मनमानी के आरोप लग रहे हैं। एक रिपोर्ट में दावा किया गया था कि SIR से जुड़े कई फैसले दूसरे दोनों चुनाव आयुक्तों की सहमति के बिना लिए गए। जिसके बाद विपक्षी दल ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे और उनकी गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। जबकि सत्ताधारी भाजपा ने ज्ञानेश कुमार का बचाव किया है। इस पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राऊत ने कहा है कि ज्ञानेश कुमार को बचाना मोदी और शाह के लिए अपनी सत्ता बचाने जैसा हो गया है।

पढ़ें :- ECI मतभेद के बीच CM योगी का विपक्ष पर जोरदार पलटवार, बोले- कांग्रेस हर साजिश का हिस्सा

शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राऊत ने रविवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा, ‘ ज्ञानेश कुमार मोदी और शाह के लिए बहुत ज़रूरी हो गए हैं; वे धोखाधड़ी से चुनाव जीतने का ज़रिया हैं। इसलिए, इस अपराधी को बचाना मोदी और शाह के लिए अपनी सत्ता बचाने जैसा हो गया है। इसीलिए— मोदी सरकार ने अपने नियंत्रण वाले राज्यों के मुख्यमंत्रियों को आदेश दिया है कि वे बाकी सारे काम छोड़कर ज्ञानेश कुमार को बचाने और उनके अपराधों को छिपाने के लिए जो भी ज़रूरी हो, वह करें!’ (मराठी से हिन्दी में अनुवाद)

राऊत ने आगे लिखा, ‘उनके ख़िलाफ़ हो रहे विरोध-प्रदर्शनों को दबाने के लिए मोदी सरकार और उसके नियंत्रण वाले राज्यों की पूरी पुलिस मशीनरी लगा दी गई है! बड़ी संख्या में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल भी तैनात किए गए हैं; यहाँ तक कि सेना को भी बुलाया जा सकता है। लोकतंत्र के हत्यारों को बचाने के लिए इतने बड़े पैमाने पर उपाय… मोदी सरकार का बस एक ही एजेंडा है: ज्ञानेश कुमार को बचाओ! लेकिन मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ, ज्ञानेश कुमार को जाना ही होगा! @ECISVEEP’ (मराठी से हिन्दी में अनुवाद)

पढ़ें :- चुनाव आयोग में घमासान के बीच चुनाव आयुक्तों के साथ मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार आए नजर
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