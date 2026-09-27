त्योहारों पर फ्रीज, LED TV, वॉशिंग मशीन खरीदना होगा महंगा, कंपनियां 1 अक्टूबर से 5-8 प्रतिशत तक बढ़ाने जा रही हैं दाम

Appliances Prices Hike : अगर आप त्योहारों के सीजन में नया फ्रीज, एसी, LED टीवी या वॉशिंग मशीन खरीदने की सोच रहें तो आपके लिए एक बुरी खबर है। त्योहारों के मुख्य सीज़न से पहले, ये उपकरण बनाने वाली बड़ी कंपनियां 1 अक्टूबर से इनके दाम 5% से 8% तक बढ़ाने जा रही हैं। इस बढ़ोत्तरी के पीछे तांबा, स्टील और कच्चे तेल से बने प्रोडक्ट्स जैसी चीज़ों की लागत बढ़ गई है और वेस्ट एशिया में चल रहे संकट की वजह से करेंसी एक्सचेंज रेट में भी उतार-चढ़ाव आ रहा है।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, मैन्युफैक्चरर्स का कहना है कि तांबा, एल्युमीनियम, स्टील और कच्चे तेल से बने प्रोडक्ट्स जैसी ज़रूरी चीज़ों की लागत में लगातार बढ़ोतरी और माल ढुलाई (फ्रेट) का खर्च बढ़ने की वजह से दाम बढ़ाना ज़रूरी हो गया है। 2026 में इंडस्ट्री की तरफ से दाम बढ़ाने का यह तीसरा दौर होगा। कुछ कंपनियां LED TV, वॉशिंग मशीन और रेफ्रिजरेटर की कीमतें भी बढ़ाएंगी, जबकि कुछ कंपनियां इन कैटेगरी में कीमतें बढ़ाने के सही समय पर विचार कर रही हैं।

कंपनियों के इस फैसले पर कुछ लोगों का मानना ​​है कि कीमतों में बढ़ोतरी के इस नए दौर से खरीदारी का उत्साह कम हो सकता है, वहीं दूसरों का कहना है कि रिटेलर्स द्वारा पहले से स्टॉक जमा कर लेने के कारण, त्योहारों के दौरान ग्राहकों पर कीमतों में बढ़ोतरी का पूरा असर शायद न पड़े। रिपोर्ट्स की मानें तो हायर अप्लायंसेज इंडिया, LG इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया, वोल्टास, ब्लू स्टार और गोदरेज एंटरप्राइजेज ग्रुप जैसी कंपनियों ने अपने उपकरणों के दाम बढ़ाने की बात कही है।