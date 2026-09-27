IND vs WI 1st ODI Live : आज भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेला जाएगा पहला वनडे, जानें- कब और कहां देख पाएंगे लाइव मैच

IND vs WI 1st ODI Live : आज से भारत और वेस्टइंडीज के बीच तीन वनडे मैचों की सीरीज का आगाज होने जा रहा है। सीरीज का पहला मैच तिरुवनंतपुरम में खेला जाना है। अगले साल होने वाले वनडे वर्ल्ड कप की तैयारियों के मद्देनजर ये सीरीज दोनों टीमों के लिए काफी अहम है। वहीं, भारतीय फैंस के चाहिते सुपरस्टार खिलाड़ी रोहित शर्मा और विराट कोहली इस सीरीज में खेलते हुए नजर आएंगे। आइये जानते हैं कि भारत बनाम वेस्टइंडीज पहला वनडे कब और कहां खेला जाएगा और इस मैच को कैसे लाइव देख सकेंगे-

IND vs WI : भारत बनाम वेस्टइंडीज पहला वनडे कब खेला जाएगा?

भारत और वेस्टइंडीज के बीच पहला वनडे रविवार, 27 सितंबर 2026 को खेला जाएगा।

IND vs WI : भारत बनाम वेस्टइंडीज पहला वनडे कहां खेला जाएगा?

भारत और वेस्टइंडीज के बीच पहला वनडे तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा।

IND vs WI : भारत बनाम वेस्टइंडीज पहले वनडे में कितने बजे टॉस होगा?

भारत बनाम वेस्टइंडीज पहले वनडे में टॉस दोपहर 1:30 बजे (IST) होगा।

IND vs WI : भारत बनाम वेस्टइंडीज पहले वनडे में पहली गेंद कब फेंकी जाएगी?

भारत और वेस्टइंडीज के बीच पहले वनडे में रविवार, 27 सितंबर को दोपहर 2:00 बजे (IST) पहली गेंद फेंकी जाएगी।

IND vs WI : भारत बनाम वेस्टइंडीज पहले वनडे का लाइव टेलीकास्ट किस टीवी चैनल पर होगा?

भारत बनाम वेस्टइंडीज पहले वनडे का लाइव प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर किया जाएगा।

IND vs WI : भारत बनाम वेस्टइंडीज पहले वनडे की लाइव स्ट्रीमिंग कहां उपलब्ध होगी?

भारत बनाम वेस्टइंडीज पहले वनडे की लाइव स्ट्रीमिंग भारत में JioHotstar ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध होगी।