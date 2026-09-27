  1. हिन्दी समाचार
  2. क्रिकेट
  3. IND vs WI 1st ODI Live : आज भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेला जाएगा पहला वनडे, जानें- कब और कहां देख पाएंगे लाइव मैच

IND vs WI 1st ODI Live : आज भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेला जाएगा पहला वनडे, जानें- कब और कहां देख पाएंगे लाइव मैच

IND vs WI 1st ODI Live : आज से भारत और वेस्टइंडीज के बीच तीन वनडे मैचों की सीरीज का आगाज होने जा रहा है। सीरीज का पहला मैच तिरुवनंतपुरम में खेला जाना है। अगले साल होने वाले वनडे वर्ल्ड कप की तैयारियों के मद्देनजर ये सीरीज दोनों टीमों के लिए काफी अहम है। वहीं, भारतीय फैंस के चाहिते सुपरस्टार खिलाड़ी रोहित शर्मा और विराट कोहली इस सीरीज में खेलते हुए नजर आएंगे। आइये जानते हैं कि भारत बनाम वेस्टइंडीज पहला वनडे कब और कहां खेला जाएगा और इस मैच को कैसे लाइव देख सकेंगे- 

By Abhimanyu 
Updated Date

IND vs WI 1st ODI Live : आज से भारत और वेस्टइंडीज के बीच तीन वनडे मैचों की सीरीज का आगाज होने जा रहा है। सीरीज का पहला मैच तिरुवनंतपुरम में खेला जाना है। अगले साल होने वाले वनडे वर्ल्ड कप की तैयारियों के मद्देनजर ये सीरीज दोनों टीमों के लिए काफी अहम है। वहीं, भारतीय फैंस के चाहिते सुपरस्टार खिलाड़ी रोहित शर्मा और विराट कोहली इस सीरीज में खेलते हुए नजर आएंगे। आइये जानते हैं कि भारत बनाम वेस्टइंडीज पहला वनडे कब और कहां खेला जाएगा और इस मैच को कैसे लाइव देख सकेंगे-

पढ़ें :- IND vs WI Toss : भारत ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का किया फैसला, इस युवा खिलाड़ी का वनडे में डेब्यू

IND vs WI : भारत बनाम वेस्टइंडीज पहला वनडे कब खेला जाएगा? 

भारत और वेस्टइंडीज के बीच पहला वनडे रविवार, 27 सितंबर 2026 को खेला जाएगा।

IND vs WI : भारत बनाम वेस्टइंडीज पहला वनडे कहां खेला जाएगा? 

भारत और वेस्टइंडीज के बीच पहला वनडे तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा।

पढ़ें :- विराट कोहली का बड़ा ऐलान, बोले- 2027 का वर्ल्ड कप मेरे लिए आखिरी होगा

IND vs WI : भारत बनाम वेस्टइंडीज पहले वनडे में कितने बजे टॉस होगा?  

भारत बनाम वेस्टइंडीज पहले वनडे में टॉस दोपहर 1:30 बजे (IST) होगा।

IND vs WI : भारत बनाम वेस्टइंडीज पहले वनडे में पहली गेंद कब फेंकी जाएगी?

भारत और वेस्टइंडीज के बीच पहले वनडे में रविवार, 27 सितंबर को दोपहर 2:00 बजे (IST) पहली गेंद फेंकी जाएगी।

IND vs WI : भारत बनाम वेस्टइंडीज पहले वनडे का लाइव टेलीकास्ट किस टीवी चैनल पर होगा? 

पढ़ें :- खुलकर गंभीर ने रोहित संग रिश्ते पर ​की बात-चीत, बोले- हमारा तालमेल नया नहीं, एक-दूसरे की सोच समझते हैं

भारत बनाम वेस्टइंडीज पहले वनडे का लाइव प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर किया जाएगा।

IND vs WI : भारत बनाम वेस्टइंडीज पहले वनडे की लाइव स्ट्रीमिंग कहां उपलब्ध होगी?

भारत बनाम वेस्टइंडीज पहले वनडे की लाइव स्ट्रीमिंग भारत में JioHotstar ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध होगी।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

IND vs WI Toss : भारत ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का किया फैसला, इस युवा खिलाड़ी का वनडे में डेब्यू

IND vs WI Toss : भारत ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का किया...

'राइज एंड फॉल 2' शो में बतौर कंटेस्टेंट स्वरा भास्कर ने ब्‍लाउज पर 'मोटी' लिखवाकर मारी एंट्री, वीरेंद्र सहवाग ने पूछा तो अपने अंदाज में इसका दिया जवाब

'राइज एंड फॉल 2' शो में बतौर कंटेस्टेंट स्वरा भास्कर ने ब्‍लाउज...

IND vs WI 1st ODI Live : आज भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेला जाएगा पहला वनडे, जानें- कब और कहां देख पाएंगे लाइव मैच

IND vs WI 1st ODI Live : आज भारत और वेस्टइंडीज के...

विराट कोहली का बड़ा ऐलान, बोले- 2027 का वर्ल्ड कप मेरे लिए आखिरी होगा

विराट कोहली का बड़ा ऐलान, बोले- 2027 का वर्ल्ड कप मेरे लिए...

Asian Games 2026 : नेपाल ने क्रिकेट में बड़ा उलटफेर, अफगानिस्तान को पांच विकेट से हराया

Asian Games 2026 : नेपाल ने क्रिकेट में बड़ा उलटफेर, अफगानिस्तान को...

श्रीलंका टेस्ट सीरीज में श्रीलंकाई खिलाड़ी से क्यों लड़े थे यशस्वी जायसवाल? ध्रुव जुरेल ने किया खुलासा

श्रीलंका टेस्ट सीरीज में श्रीलंकाई खिलाड़ी से क्यों लड़े थे यशस्वी जायसवाल?...