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सोशल मीडिया पर सोना दिखाना पड़ा भारी, तमिलनाडु में यूट्यूबर के घर से करीब 1.32 करोड़ का गोल्ड चोरी

तमिलनाडु के नागरकोइल में एक यूट्यूबर के घर हुई चोरी ने पुलिस के सामने एक अलग तरह का सवाल खड़ा कर दिया है। घर से 118 सॉवरेन यानी करीब 944 ग्राम सोने के गहने चोरी होने की जानकारी सामने आई है...

By Harsh 
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Viral-News:  तमिलनाडु के नागरकोइल में एक यूट्यूबर के घर हुई चोरी ने पुलिस के सामने एक अलग तरह का सवाल खड़ा कर दिया है। घर से 118 सॉवरेन यानी करीब 944 ग्राम सोने के गहने चोरी होने की जानकारी सामने आई है। मौजूदा 22 कैरेट रेट के हिसाब से इस सोने की कीमत करीब 1.32 करोड़ रुपये बैठती है।

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मामला थम्मथुकोणम के VIP गार्डन इलाके का है, जहां यूट्यूबर मधुमिता अपने पति विनोथकुमार और बच्चे के साथ रहती हैं। गुरुवार शाम परिवार घर से बाहर गया था। देर रात लौटने पर उन्हें घर में घुसने में परेशानी हुई। जांच करने पर पता चला कि पीछे का दरवाजा तोड़कर चोर अंदर दाखिल हुए थे।

इसके बाद बेडरूम में रखे ब्यूरो को भी खोला गया, जहां सोने के गहने रखे थे। पुलिस को शक है कि चोर घर के पीछे वाले हिस्से से दाखिल हुए और वारदात को अंजाम देने के बाद उसी रास्ते से निकल गए। घटना की सूचना मिलते ही राजक्कमंगलम पुलिस ने जांच शुरू कर दी।

सोशल मीडिया पोस्ट भी जांच के घेरे में

इस मामले में पुलिस मधुमिता के सोशल मीडिया अकाउंट्स को भी खंगाल रही है। उनकी कई पोस्ट और वीडियो में सोने के गहने, नकदी और परिवार की खरीदारी से जुड़ी जानकारी दिखाई गई थी। पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या इन पोस्ट के जरिए किसी को घर में रखे कीमती सामान और परिवार के बाहर जाने की जानकारी मिली थी।

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जांच के लिए पुलिस ने विशेष टीमें बनाई हैं। आसपास लगे CCTV कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है, ताकि चोरों की गतिविधियों और उनके आने-जाने के रास्ते का पता लगाया जा सके। फिलहाल पुलिस का फोकस आरोपियों की पहचान और चोरी हुए गहनों की बरामदगी पर है। सोशल मीडिया पोस्ट और चोरी के बीच कोई सीधा संबंध था या नहीं, यह जांच पूरी होने के बाद ही स्पष्ट होगा।

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