  1. हिन्दी समाचार
  2. उत्तर प्रदेश
  3. लखनऊ: बाएं की जगह दाहिने घुटने की सर्जरी कर दी गई, बुजुर्ग महिला अब दोनो पैर से नहीं चल पा रही, डॉक्टर ने विरोध करने में धमकाया

लखनऊ: बाएं की जगह दाहिने घुटने की सर्जरी कर दी गई, बुजुर्ग महिला अब दोनो पैर से नहीं चल पा रही, डॉक्टर ने विरोध करने में धमकाया

लखनऊ के गोमतीनगर स्थित हेल्थ सिटी अस्पताल में एक बुजुर्ग महिला की सर्जरी को लेकर गंभीर आरोप सामने आया है। राजाजीपुरम निवासी मनोज कुमार का दावा है कि उनकी मां राजेश्वरी के बाएं घुटने में परेशानी थी लेकिन अस्पताल में उनके दाहिने पैर की सर्जरी कर दी गई। परिजनों का कहना है कि ऑपरेशन के बाद महिला अब ठीक से चल भी नहीं पा रही हैं...

By Harsh 
Updated Date

लखनऊ के गोमतीनगर स्थित हेल्थ सिटी अस्पताल में एक बुजुर्ग महिला की सर्जरी को लेकर गंभीर आरोप सामने आया है। राजाजीपुरम निवासी मनोज कुमार का दावा है कि उनकी मां राजेश्वरी के बाएं घुटने में परेशानी थी लेकिन अस्पताल में उनके दाहिने पैर की सर्जरी कर दी गई। परिजनों का कहना है कि ऑपरेशन के बाद महिला अब ठीक से चल भी नहीं पा रही हैं।

पढ़ें :- सीएम योगी ने किया जनता दर्शन, बोले- कब्जामुक्त कराएं जमीन, दबंगों को सिखाएं कानूनी सबक

इलाज के लिए गए थे, दूसरे पैर का ऑपरेशन होने का आरोप

परिवार के मुताबिक राजेश्वरी को पहले डॉक्टर सीपी गुप्ता को दिखाया गया था। इसके बाद उन्हें गोमतीनगर विस्तार स्थित हेल्थ सिटी अस्पताल में इलाज कराने की सलाह दी गई। परिजनों के अनुसार महिला को 8 सितंबर को अस्पताल में भर्ती कराया गया और अगले दिन ऑपरेशन किया गया। इस दौरान करीब 70 हजार रुपये जमा कराने की बात भी शिकायत में कही गई है।

ऑपरेशन के बाद परिवार को कथित तौर पर पता चला कि जिस बाएं पैर के घुटने की समस्या का इलाज होना था, उसके बजाय दाहिने पैर की सर्जरी कर दी गई। परिजनों का आरोप है कि अब बाएं पैर की पुरानी परेशानी के साथ दाहिने पैर की सर्जरी के कारण महिला चल नहीं पा रही है।

परिजनों ने पुलिस से मांगी कार्रवाई

पढ़ें :- लखनऊ में ग्रीन गैस के नाम पर साइबर ठगी का जाल, एक महीने में 5 करोड़ की ठगी: बुजुर्ग के खाते से 6 लाख पार

मनोज कुमार ने 12 सितंबर को गोमतीनगर थाने में शिकायत देकर पूरे मामले की जांच और कार्रवाई की मांग की। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक शिकायत में डॉक्टर और उनके साथ मौजूद लोगों पर विरोध करने के बाद धमकी देने का आरोप भी लगाया गया है। हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। मामले में अस्पताल और संबंधित डॉक्टर का पक्ष सामने आने के बाद तस्वीर और स्पष्ट होगी।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

सीएम योगी ने किया जनता दर्शन, बोले- कब्जामुक्त कराएं जमीन, दबंगों को सिखाएं कानूनी सबक

सीएम योगी ने किया जनता दर्शन, बोले- कब्जामुक्त कराएं जमीन, दबंगों को...

लखनऊ: बाएं की जगह दाहिने घुटने की सर्जरी कर दी गई, बुजुर्ग महिला अब दोनो पैर से नहीं चल पा रही, डॉक्टर ने विरोध करने में धमकाया

लखनऊ: बाएं की जगह दाहिने घुटने की सर्जरी कर दी गई, बुजुर्ग...

लखनऊ में ग्रीन गैस के नाम पर साइबर ठगी का जाल, एक महीने में 5 करोड़ की ठगी: बुजुर्ग के खाते से 6 लाख पार

लखनऊ में ग्रीन गैस के नाम पर साइबर ठगी का जाल, एक...

भाजपा संगठन में बड़ा फेरबदल, कई राज्यों में नए महासचिव और संयुक्त महासचिव नियुक्त, जानें किसे क्या जिम्मेदारी मिली?

भाजपा संगठन में बड़ा फेरबदल, कई राज्यों में नए महासचिव और संयुक्त...

यूपी में किसानों को सीएम योगी का तोहफा, 6 फीसदी ब्याज पर छह लाख तक ऋण, समय से चुकाने पर बड़ा फायदा

यूपी में किसानों को सीएम योगी का तोहफा, 6 फीसदी ब्याज पर...

'संविधान के दुश्मनों का हुआ पर्दाफाश, न्याय जरूर होगा' राहुल गांधी शाम चार बजे करेंगे प्रेस वार्ता

'संविधान के दुश्मनों का हुआ पर्दाफाश, न्याय जरूर होगा' राहुल गांधी शाम...