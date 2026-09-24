BMW Naked Street Fighter : BMW F 450 R स्ट्रीटफाइटर का टीज़र जारी, 1 अक्टूबर को ऑफिशियल डेब्यू

BMW Naked Street Fighter : दुनिया की लग्जरी वाहन निर्माता कंपनी BMW ने इस साल अप्रैल में अपनी एडवेंचर बाइक F 450 GS लॉन्च की थी। अब कंपनी अपनी एंट्री-लेवल बाइक्स के पोर्टफोलियो को और भी मजबूत करने जा रही है।

टीजर जारी

BMW ने सोशल मीडिया पर 1 अक्टूबर 2026 को एक नई मोटरसाइकिल लॉन्च करने का टीजर जारी किया है। माना जा रहा है कि यह नया मॉडल F 450 GS के ही प्लेटफॉर्म पर आधारित एक शानदार ‘रोडस्टर’ बाइक हो सकती है। BMW Motorrad ने अपने 450 प्लेटफॉर्म पर बनी एक नई नेकेड स्ट्रीटफाइटर बाइक की झलक दिखाई है

परफॉर्मेंस-नेकेड सेगमेंट

यह F 450 GS वाले आर्किटेक्चर पर बनने वाली दूसरी मोटरसाइकिल होगी। जो लोग 5 लाख रुपये से कम कीमत वाले परफॉर्मेंस-नेकेड सेगमेंट में बाइक ढूंढ रहे हैं, उनके लिए यह अहम है क्योंकि BMW अब उस सेगमेंट में एंट्री कर रही है जिस पर अभी KTM 390 Duke R और Aprilia Tuono 457 का दबदबा है।

प्रीमियम ऑप्शन

यह खरीदारों को एक तीसरा प्रीमियम ऑप्शन देगी जो किसी मौजूदा मॉडल का रीबैज नहीं, बल्कि पूरी तरह नई इंजीनियरिंग पर आधारित है। इस बाइक का नाम F 450 R हो सकता है और उम्मीद है कि भारत में BMW के लाइनअप में इसे GS के नीचे रखा जाएगा।

इंजन और हार्डवेयर

उम्मीद है कि F 450 R में F 450 GS वाला ही 420cc लिक्विड-कूल्ड पैरेलल-ट्विन इंजन इस्तेमाल होगा, जो अभी 8,750rpm पर 48hp और 6,750rpm पर 43Nm का पावर और टॉर्क देता है। हालांकि, BMW इसे एडवेंचर-टूरिंग के बजाय रोड-बेस्ड परफॉर्मेंस के लिए थोड़ा री-ट्यून कर सकती है। इसमें दोनों तरफ 17-इंच के पहिए और डिस्क ब्रेक के साथ-साथ GS वाला इलेक्ट्रॉनिक्स सुइट (जिसमें कई राइडिंग मोड और ट्रैक्शन कंट्रोल शामिल हैं) और TFT डिस्प्ले मिलने की उम्मीद है।