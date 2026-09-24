टीम इंडिया एशियन गेम्स के सेमी-फाइनल में पहुंची, साउथ कोरिया के खिलाफ दर्ज की सबसे बड़ी जीत

Asian Games 2026 Update : एशियन गेम्स 2026 में हरमनप्रीत सिंह की अगुवाई वाली भारतीय हॉकी टीम का शानदार प्रदर्शन जारी है। दक्षिण कोरिया के खिलाफ टीम की 8-2 की शानदार जीत दर्ज की। ये न सिर्फ़ उनकी लगातार तीसरी जीत है, बल्कि एशियन गेम्स के इतिहास में साउथ कोरिया के खिलाफ उनकी अब तक की सबसे बड़ी जीत भी है।
Asian Games 2026 Update : एशियन गेम्स 2026 में हरमनप्रीत सिंह की अगुवाई वाली भारतीय हॉकी टीम का शानदार प्रदर्शन जारी है। दक्षिण कोरिया के खिलाफ टीम की 8-2 की शानदार जीत दर्ज की। ये न सिर्फ़ उनकी लगातार तीसरी जीत है, बल्कि एशियन गेम्स के इतिहास में साउथ कोरिया के खिलाफ उनकी अब तक की सबसे बड़ी जीत भी है।
साउथ कोरिया के खिलाफ मैच में शुरुआती सीटी से लेकर आखिरी हूटर तक, भारतीय पुरुष टीम ने दक्षिण कोरिया पर बवाव बनाए रखा। शानदार फ़ॉर्म में चल रहे स्ट्राइकर दिलप्रीत सिंह ने हैट्रिक लगाई और भारतीय पुरुष हॉकी टीम को कोरिया के ख़िलाफ़ 8-2 से आसान जीत दिलाई। इस जीत के साथ ही एशियाई खेलों के सेमीफ़ाइनल में टीम की जगह लगभग पक्की हो गई है।
दक्षिण कोरिया के खिलाफ भारतीय पुरुष टीम की 8-2 की शानदार जीत न सिर्फ़ उनकी लगातार तीसरी जीत है, बल्कि एशियन गेम्स के इतिहास में दक्षिण कोरिया के खिलाफ उनकी अब तक की सबसे बड़ी जीत भी है। अब भारत का ध्यान जापान पर है और अगली चुनौती 26 सितंबर को है। एशियन गेम्स के इतिहास में दक्षिण कोरिया के खिलाफ़ यह भारत का अब तक का सबसे बेहतरीन नतीजा है।