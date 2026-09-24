  1. हिन्दी समाचार
  2. खेल
  3. भारतीय वुशु खिलाड़ी रोशिबिना देवी नाओरेम ने जीता सिल्वर, मिक्स्ड 4×400 मीटर रिले फ़ाइनल में मेडल की उम्मीद

भारतीय वुशु खिलाड़ी रोशिबिना देवी नाओरेम ने जीता सिल्वर, मिक्स्ड 4×400 मीटर रिले फ़ाइनल में मेडल की उम्मीद

Asian Games 2026 : भारतीय वुशु खिलाड़ी रोशिबिना देवी नाओरेम ने गुरुवार को एशियाई खेलों में महिलाओं के 60 किग्रा सांडा इवेंट के फ़ाइनल में चीन की झांग शियाओयू से 0-2 से हारया। इस जीत के साथ उन्होंने सिल्वर मेडल अपने नाम किया है। झांग ने खिताबी मुकाबले में दबदबा बनाए रखा और दोनों राउंड 5-0 से जीतकर कुल स्कोर 10-0 से मुकाबला अपने नाम किया। यह रोशिबिना का तीसरा एशियाई खेल मेडल है; उन्होंने 2023 हांग्जो एशियाई खेलों में सिल्वर और 2018 जकार्ता-पालेमबांग खेलों में ब्रॉन्ज़ मेडल जीता था।

By Abhimanyu 
Updated Date

Asian Games 2026 : भारतीय वुशु खिलाड़ी रोशिबिना देवी नाओरेम ने गुरुवार को एशियाई खेलों में महिलाओं के 60 किग्रा सांडा इवेंट के फ़ाइनल में चीन की झांग शियाओयू से 0-2 से हारया। इस जीत के साथ उन्होंने सिल्वर मेडल अपने नाम किया है। झांग ने खिताबी मुकाबले में दबदबा बनाए रखा और दोनों राउंड 5-0 से जीतकर कुल स्कोर 10-0 से मुकाबला अपने नाम किया। यह रोशिबिना का तीसरा एशियाई खेल मेडल है; उन्होंने 2023 हांग्जो एशियाई खेलों में सिल्वर और 2018 जकार्ता-पालेमबांग खेलों में ब्रॉन्ज़ मेडल जीता था।

पढ़ें :- Asian Games 2026 :  28 साल बाद वेटलिफ्टिंग में भारत की 'चांदी' , वेटलिफ्टिंग क्वीन मीराबाई चानू ने रचा इतिहास

गुरुवार को एशियाई खेलों में मिक्स्ड 4×400 मीटर रिले के हीट 2 में दूसरे स्थान पर रहने के बाद भारत ने फ़ाइनल के लिए क्वालिफ़ाई किया। TS मनु, MR पोवम्मा, जय कुमार और किरण की भारतीय टीम ने 3:16.23 का समय लिया और चीन के बाद दूसरे स्थान पर रही। हीट में भारतीय टीम का समय कुल मिलाकर चौथा सबसे तेज़ समय था; उनसे आगे बहरीन (3:15.73), चीन (3:15.97) और वियतनाम (3:16.08) रहे। अब भारत को मिक्स्ड 4×400 मीटर रिले फ़ाइनल में एक और मेडल की उम्मीद होगी।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

भारतीय वुशु खिलाड़ी रोशिबिना देवी नाओरेम ने जीता सिल्वर, मिक्स्ड 4x400 मीटर रिले फ़ाइनल में मेडल की उम्मीद

भारतीय वुशु खिलाड़ी रोशिबिना देवी नाओरेम ने जीता सिल्वर, मिक्स्ड 4x400 मीटर...

ICC T20I रैंकिंग पर ईशान पहले स्थान पर कायम, श्रेयस ने 7 स्थान की छलांग लगाई: सिकंदर रजा ODI नंबर 1 ऑलराउंडर से चूके

ICC T20I रैंकिंग पर ईशान पहले स्थान पर कायम, श्रेयस ने 7...

Jai Meena Soft Tennis : जय मीणा ने सॉफ्ट टेनिस में भारत को दिलाया पहला एशियन गेम्स मेडल , रचा इतिहास

Jai Meena Soft Tennis : जय मीणा ने सॉफ्ट टेनिस में भारत...

Asian Games 2026 :  28 साल बाद वेटलिफ्टिंग में भारत की 'चांदी' , वेटलिफ्टिंग क्वीन मीराबाई चानू ने रचा इतिहास

Asian Games 2026 :  28 साल बाद वेटलिफ्टिंग में भारत की 'चांदी'...

मनु भाकर 10m एयर पिस्टल फ़ाइनल में मेडल से चूकीं, महिला टीम के हाथ भी रहे खाली

मनु भाकर 10m एयर पिस्टल फ़ाइनल में मेडल से चूकीं, महिला टीम...

पीएम मोदी ने एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय महिला क्रिकेट टीम को दी बधाई, कही ये बड़ी बात

पीएम मोदी ने एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय महिला...