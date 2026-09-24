भारतीय वुशु खिलाड़ी रोशिबिना देवी नाओरेम ने जीता सिल्वर, मिक्स्ड 4×400 मीटर रिले फ़ाइनल में मेडल की उम्मीद

Asian Games 2026 : भारतीय वुशु खिलाड़ी रोशिबिना देवी नाओरेम ने गुरुवार को एशियाई खेलों में महिलाओं के 60 किग्रा सांडा इवेंट के फ़ाइनल में चीन की झांग शियाओयू से 0-2 से हारया। इस जीत के साथ उन्होंने सिल्वर मेडल अपने नाम किया है। झांग ने खिताबी मुकाबले में दबदबा बनाए रखा और दोनों राउंड 5-0 से जीतकर कुल स्कोर 10-0 से मुकाबला अपने नाम किया। यह रोशिबिना का तीसरा एशियाई खेल मेडल है; उन्होंने 2023 हांग्जो एशियाई खेलों में सिल्वर और 2018 जकार्ता-पालेमबांग खेलों में ब्रॉन्ज़ मेडल जीता था।

गुरुवार को एशियाई खेलों में मिक्स्ड 4×400 मीटर रिले के हीट 2 में दूसरे स्थान पर रहने के बाद भारत ने फ़ाइनल के लिए क्वालिफ़ाई किया। TS मनु, MR पोवम्मा, जय कुमार और किरण की भारतीय टीम ने 3:16.23 का समय लिया और चीन के बाद दूसरे स्थान पर रही। हीट में भारतीय टीम का समय कुल मिलाकर चौथा सबसे तेज़ समय था; उनसे आगे बहरीन (3:15.73), चीन (3:15.97) और वियतनाम (3:16.08) रहे। अब भारत को मिक्स्ड 4×400 मीटर रिले फ़ाइनल में एक और मेडल की उम्मीद होगी।