Pitru Paksha 2026 : कितने दिन का होगा श्राद्ध और देखें पूरी लिस्ट ,  पिंडदान से मिलती है देवतुल्य पितरों की आत्मा की शांति

Pitru Paksha 2026 : हिंदू धर्म में घर परिवार के बुजुर्ग का स्वर्गवास हो जाने के बाद उन्हें पितृ कहा जाता है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार, पितृ देव को प्रसन्न रखने से जीवन में सुख शान्ति का वास बना रहता है। सनातन धर्म में पितृपक्ष का बहुत महत्व है। इस विशेष अवधि के दौरान तिथि के अनुसार दिवंगत हो चुके पितृगणों की आत्मा के शांति के लिए श्राद्ध, तर्पण, और पिंडदान के साथ दान करने युगों पुरानी परंपरा है। शास्त्रों के अनुसार, मनुष्य जन्म से ही विभिन्न ऋणों या दायित्वों के अधीन होता है, और इनमें मुख्य रूप से देव ऋण, पितृ ऋण, और ऋषि ऋण शामिल हैं। पितृ पक्ष में पिंडदान के माध्यम से पितरों को सम्मान देने और उनका ऋण चुकाने से संबंधित है।

पितृपक्ष 2026 प्रमुख तिथियां

26 सितंबर 2026 (शनिवार): पूर्णिमा श्राद्ध

27 सितंबर 2026 (रविवार): प्रतिपदा श्राद्ध (पितृ पक्ष प्रारंभ)

28 सितंबर 2026 (सोमवार): द्वितीया श्राद्ध

29 सितंबर 2026 (मंगलवार): तृतीया श्राद्ध

30 सितंबर 2026 (बुधवार): चतुर्थी और पंचमी श्राद्ध

1 अक्टूबर 2026 (गुरुवार): षष्ठी श्राद्ध

2 अक्टूबर 2026 (शुक्रवार): सप्तमी श्राद्ध

3 अक्टूबर 2026 (शनिवार): अष्टमी श्राद्ध

4 अक्टूबर 2026 (रविवार): नवमी श्राद्ध

5 अक्टूबर 2026 (सोमवार): दशमी श्राद्ध

6 अक्टूबर 2026 (मंगलवार): एकादशी श्राद्ध

7 अक्टूबर 2026 (बुधवार): द्वादशी श्राद्ध

10 अक्टूबर 2026 (शनिवार): सर्वपितृ अमावस्या (समापन)