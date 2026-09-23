23 सितंबर 2026 का राशिफल: मिथुन, कर्क और तुला राशि के लोगों के लिए आज का दिन है खास, आर्थिक मामलों को लेकर करें ये काम

23 सितंबर 2026 का राशिफल: बुधवार के दिन तुला राशि के लोगों के रिश्तों में मधुरता आयेगी। आचार्य रत्नाकर तिवारी से जानिए कैसा रहेगा आपका दिन?

मेष – आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। आज कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। धन संबंधी मामलों में सोच-समझकर निर्णय लें। परिवार का सहयोग मिलेगा।

वृषभ – आज आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के अवसर मिल सकते हैं। कार्यों में धैर्य रखें। परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी। अनावश्यक खर्च से बचें।

मिथुन – आज बातचीत और संपर्कों से लाभ मिल सकता है। विद्यार्थियों को पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। व्यवसाय में नई योजना बन सकती है।

कर्क – आज पारिवारिक सहयोग मिलेगा। मन में कुछ नए विचार आ सकते हैं। नौकरी और व्यवसाय में संतुलन बनाए रखें। स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें।

सिंह – आज नेतृत्व क्षमता का प्रदर्शन करने का अवसर मिलेगा। कार्यक्षेत्र में मान-सम्मान की संभावना रहेगी। क्रोध और जल्दबाजी से बचें।

कन्या – आज योजनाबद्ध तरीके से काम करने पर लाभ मिल सकता है। पढ़ाई और नौकरी में एकाग्रता बनाए रखें। किसी भी निर्णय से पहले पूरी जानकारी लें।

तुला – आज रिश्तों में मधुरता बनाए रखने का प्रयास करें। व्यवसाय में साझेदारी से जुड़े मामलों में सावधानी बरतें। आर्थिक मामलों में संतुलन रखें।

वृश्चिक – आज मेहनत और धैर्य से काम करने का दिन है। कार्यक्षेत्र में चुनौतियाँ आ सकती हैं, लेकिन शांत रहकर समाधान खोजें। परिवार के साथ समय बिताएँ।

धनु – आज नई चीजें सीखने और आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी। विद्यार्थियों के लिए अध्ययन पर ध्यान देने का समय है। यात्रा में सावधानी रखें।

मकर – आज कामकाज में अनुशासन बनाए रखें। पुराने कार्यों को पूरा करने का अवसर मिलेगा। आर्थिक निर्णय सोच-समझकर लें। आराम के लिए समय निकालें।

कुंभ – आज नए विचारों पर काम करने का अवसर मिल सकता है। मित्रों और सहकर्मियों का सहयोग प्राप्त होगा। खर्चों पर नियंत्रण रखें।

मीन – आज रचनात्मक कार्यों में रुचि बढ़ सकती है। परिवार में सहयोग और स्नेह बना रहेगा। भावनाओं में बहकर निर्णय लेने से बचें।