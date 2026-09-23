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23 सितंबर 2026 का राशिफल: मिथुन, कर्क और तुला राशि के लोगों के लिए आज का दिन है खास, आर्थिक मामलों को लेकर करें ये काम

आज का राशिफल 23 सितम्बर 2026

By शिव मौर्या 
Updated Date

23 सितंबर 2026 का राशिफल: बुधवार के दिन तुला राशि के लोगों के रिश्तों में मधुरता आयेगी। आचार्य रत्नाकर तिवारी से जानिए कैसा रहेगा आपका दिन?

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मेष – आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। आज कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। धन संबंधी मामलों में सोच-समझकर निर्णय लें। परिवार का सहयोग मिलेगा।

वृषभ – आज आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के अवसर मिल सकते हैं। कार्यों में धैर्य रखें। परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी। अनावश्यक खर्च से बचें।

मिथुन – आज बातचीत और संपर्कों से लाभ मिल सकता है। विद्यार्थियों को पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। व्यवसाय में नई योजना बन सकती है।

कर्क – आज पारिवारिक सहयोग मिलेगा। मन में कुछ नए विचार आ सकते हैं। नौकरी और व्यवसाय में संतुलन बनाए रखें। स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें।

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सिंह – आज नेतृत्व क्षमता का प्रदर्शन करने का अवसर मिलेगा। कार्यक्षेत्र में मान-सम्मान की संभावना रहेगी। क्रोध और जल्दबाजी से बचें।

कन्या – आज योजनाबद्ध तरीके से काम करने पर लाभ मिल सकता है। पढ़ाई और नौकरी में एकाग्रता बनाए रखें। किसी भी निर्णय से पहले पूरी जानकारी लें।

तुला – आज रिश्तों में मधुरता बनाए रखने का प्रयास करें। व्यवसाय में साझेदारी से जुड़े मामलों में सावधानी बरतें। आर्थिक मामलों में संतुलन रखें।

वृश्चिक – आज मेहनत और धैर्य से काम करने का दिन है। कार्यक्षेत्र में चुनौतियाँ आ सकती हैं, लेकिन शांत रहकर समाधान खोजें। परिवार के साथ समय बिताएँ।

धनु – आज नई चीजें सीखने और आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी। विद्यार्थियों के लिए अध्ययन पर ध्यान देने का समय है। यात्रा में सावधानी रखें।

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मकर – आज कामकाज में अनुशासन बनाए रखें। पुराने कार्यों को पूरा करने का अवसर मिलेगा। आर्थिक निर्णय सोच-समझकर लें। आराम के लिए समय निकालें।

कुंभ – आज नए विचारों पर काम करने का अवसर मिल सकता है। मित्रों और सहकर्मियों का सहयोग प्राप्त होगा। खर्चों पर नियंत्रण रखें।

मीन – आज रचनात्मक कार्यों में रुचि बढ़ सकती है। परिवार में सहयोग और स्नेह बना रहेगा। भावनाओं में बहकर निर्णय लेने से बचें।

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