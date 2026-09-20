20 सितंबर 2026 का राशिफल: आज आत्मविश्वास अच्छा रहेगा, कार्यक्षेत्र में बढ़ेगा मान-सम्मान...जानिए कैसा रहेगा आपका दिन?

20 सितंबर 2026 का राशिफल: रविवार के दिन कर्क राशि के लोगों के घर-परिवार से जुड़े मामलों पर ध्यान देना होगा। आचार्य रत्नाकर तिवारी से जानिए कैसा रहेगा अपका दिन ?

मेष – आज मन में कुछ बेचैनी रह सकती है। कामकाज में आपकी मेहनत दिखाई देगी। पढ़ाई और बौद्धिक कार्यों में सफलता मिल सकती है। आज नौकरी में नई जिम्मेदारी मिलने के संकेत हैं।

वृषभ – आज आत्मविश्वास अच्छा रहेगा। कार्यक्षेत्र में मान-सम्मान बढ़ सकता है। आय के नए अवसर मिल सकते हैं। परिवार के साथ समय अच्छा बीतेगा।

मिथुन – आज बातचीत और संपर्कों से लाभ मिल सकता है। व्यापार में नई योजना बन सकती है। रुका हुआ काम आगे बढ़ेगा। खर्चों पर नियंत्रण रखना आवश्यक है।

कर्क – आज परिवार और घरेलू मामलों पर ध्यान रहेगा। नौकरी या व्यवसाय में मेहनत अधिक करनी पड़ सकती है। आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी।

सिंह – आज कार्यक्षेत्र में सक्रियता बढ़ेगी। वरिष्ठ लोगों का सहयोग मिल सकता है। मान-सम्मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि के अवसर बनेंगे। व्यापारियों को लाभ मिल सकता है।

कन्या – आज काम को व्यवस्थित करने का दिन है। नौकरी में प्रगति के अवसर मिल सकते हैं। आर्थिक मामलों में सावधानी लाभदायक रहेगी।

तुला – आज संबंधों में मधुरता रहेगी। व्यवसाय में नए संपर्क लाभदायक हो सकते हैं। धन प्राप्ति के अवसर बन सकते हैं। परिवार में कोई शुभ समाचार मिल सकता है।

वृश्चिक – आज मेहनत के अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। कार्यक्षेत्र में आपकी क्षमता की प्रशंसा होगी। आज धन संबंधी मामलों में लाभ संभव है।

धनु – आज आपके लिए उत्साह और आत्मविश्वास का दिन रहेगा। नौकरी या व्यवसाय में महत्वपूर्ण अवसर मिल सकते हैं। यात्रा की योजना बन सकती है।

मकर – नए काम की शुरुआत के लिए योजना बन सकती है। व्यापार में विस्तार के अवसर मिलेंगे। परिवार का सहयोग मिलेगा। किसी दूसरे स्थान की यात्रा संभव है।

कुंभ – मन प्रसन्न रहेगा और आत्मविश्वास बढ़ेगा। पढ़ाई, लेखन और रचनात्मक कार्यों में रुचि बढ़ सकती है। नौकरी में सकारात्मक बदलाव के संकेत हैं। धैर्य और संयम बनाए रखें।

मीन – आज मन थोड़ा अशांत रह सकता है। कारोबार में काम बढ़ेगा, लेकिन मेहनत भी अधिक करनी पड़ेगी। खर्चों में वृद्धि संभव है। आर्थिक योजना बनाकर चलें।