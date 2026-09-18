  1. हिन्दी समाचार
  2. एस्ट्रोलोजी
  3. Masik Durga Ashtami 2026 : भाद्रपद की मासिक दुर्गाष्टमी व्रत पालन करने से आत्मबल और सकारात्मक ऊर्जा मिलती है , जानें मुहूर्त

Masik Durga Ashtami 2026 : भाद्रपद की मासिक दुर्गाष्टमी व्रत पालन करने से आत्मबल और सकारात्मक ऊर्जा मिलती है , जानें मुहूर्त

सनातन धर्म में मां दुर्गा की पूजा आराधना का विशेष महत्व है। वैदिक पंचांग के अनुसार प्रत्येक मास की अष्टमी तिथि को दुर्गाअष्टमी कहा जाता है। इसी प्रकार भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाई जाने वाली मासिक दुर्गाष्टमी का विशेष पौराणिक और आध्यात्मिक महत्व है।

By अनूप कुमार 
Updated Date

Masik Durga Ashtami 2026 :  सनातन धर्म में मां दुर्गा की पूजा आराधना का विशेष महत्व है। वैदिक पंचांग के अनुसार प्रत्येक मास की अष्टमी तिथि को दुर्गाअष्टमी कहा जाता है। इसी प्रकार भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाई जाने वाली मासिक दुर्गाष्टमी का विशेष पौराणिक और आध्यात्मिक महत्व है।

पढ़ें :- Adhik Mass Masik Durga Ashtami 2026 : अधिकमास की दुर्गा अष्टमी मां जगदंबा की कृपा प्राप्ति का विशेष अवसर , जानें महाउपाय

शक्ति साधना के लिए बेहद पवित्र
यह समय वर्षा ऋतु के ढलने और शरद ऋतु के आगमन का संधिकाल होता है, जिसे शक्ति साधना के लिए बेहद पवित्र माना जाता है। पुराणों के अनुसार, इस दिन आदिशक्ति माँ दुर्गा की पूजा करने से जीवन के सभी संकट दूर होते हैं और सुख-समृद्धि का वास होता है।

हिंदू पंचांग के अनुसार, हर माह के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली अष्टमी तिथि पर मासिक दुर्गाष्टमी व्रत रखने का विधान है। इस दिन आदिशक्ति मां दुर्गा की उपासना की जाती है। भाद्रपद महीने का मासिक दुर्गा अष्टमी व्रत 19 सितंबर को रखा जाएगा।

नकारात्मक विचारों का नाश होता है
मार्कंडेय पुराण के अनुसार, मासिक दुर्गाष्टमी का व्रत रखने और दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से साधक को असीम मानसिक शक्ति, आत्मबल और सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। भाद्रपद मास की इस अष्टमी पर शक्ति के स्मरण से मन एकाग्र होता है और साधक के भीतर के भय, संशय व नकारात्मक विचारों का नाश होता है।

बड़ी बाधाओं को दूर करने वाली
मान्यता है कि भाद्रपद के महीने में आने वाली यह अष्टमी भक्तों के जीवन की बड़ी से बड़ी बाधाओं को दूर करने वाली होती है। जो जातक आर्थिक तंगी, रोग या पारिवारिक कलह से जूझ रहे होते हैं, उनके लिए इस दिन माँ जगदम्बा की आराधना करना विशेष फलदायी माना गया है।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Masik Durga Ashtami 2026 : भाद्रपद की मासिक दुर्गाष्टमी व्रत पालन करने से आत्मबल और सकारात्मक ऊर्जा मिलती है , जानें मुहूर्त

Masik Durga Ashtami 2026 : भाद्रपद की मासिक दुर्गाष्टमी व्रत पालन करने...

18 सितंबर 2026 का राशिफल: इन राशि के लोगों को आज कामकाज में मिलेगी सफलता और रुके हुए कार्य बढ़ेंगे आगे

18 सितंबर 2026 का राशिफल: इन राशि के लोगों को आज कामकाज...

Shukra Ast 2026 : सुख-समृद्धि के देवता शुक्र 23 सितंबर से अस्त हो रहे हैं, शुभ कार्य रूक जाते हैं

Shukra Ast 2026 : सुख-समृद्धि के देवता शुक्र 23 सितंबर से अस्त...

प्रेमानंद जी महाराज ने बताए राधा रानी के 28 नाम, जानिए क्या है इन नामों के जाप का धार्मिक महत्व

प्रेमानंद जी महाराज ने बताए राधा रानी के 28 नाम, जानिए क्या...

Radha Ashtami 2026 : राधा अष्टमी का व्रत पर जपें राधा नाम , जानें तारीख और महत्व

Radha Ashtami 2026 : राधा अष्टमी का व्रत पर जपें राधा नाम...

Mangal Gochar 2026 : ग्रहों के सेनापति मंगल का नीच राशि में गोचर! 18 सितंबर से इन राशियों को मिलेगी चुनौती

Mangal Gochar 2026 : ग्रहों के सेनापति मंगल का नीच राशि में...