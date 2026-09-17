प्रेमानंद जी महाराज ने बताए राधा रानी के 28 नाम, जानिए क्या है इन नामों के जाप का धार्मिक महत्व

वृंदावन। राधा-कृष्ण की भक्ति में राधा रानी के नामों का जाप विशेष महत्व रखता है। इसी के संबंध में प्रेमानंद जी महाराज से जुड़े एक वीडियो प्रवचन में राधा रानी के 28 नामों का जिक्र किया गया है। इन नामों के जाप को लेकर भक्तों के बीच काफी आस्था देखने को मिलती है। धार्मिक और पौराणिक मान्यता के अनुसार, राधा रानी के अलग-अलग नाम उनके करुणा, प्रेम, माधुर्य, भक्ति और आध्यात्मिक स्वरूप को दर्शाते हैं।

भक्त इन नामों का स्मरण और जाप श्रद्धा के साथ करते हैं। हालांकि, मनोकामना पूरी होने की बात धार्मिक आस्था और मान्यता का विषय है।वैज्ञानिक रूप से इसे प्रमाणित तथ्य नहीं माना जा सकता। ऐसा बताया जाता है कि राधा रानी के इन नामों का स्मरण भक्तों को भगवान श्रीकृष्ण की भक्ति से जोड़ने और मन को एकाग्र करने में सहायक माना जाता है। धार्मिक परंपरा में साधना का महत्वपूर्ण हिस्सा नाम-स्मरण को माना गया है।

सोशल मीडिया पर प्रेमानंद जी महाराज से जुड़े ऐसे प्रवचन और वीडियो अक्सर वायरल होते रहते हैं, जिनमें राधा-कृष्ण भक्ति, नाम जाप और आध्यात्मिक जीवन से जुड़े संदेश दिए जाते हैं।

ऐसे में राधा रानी के 28 नामों जैसे राधा, रासेश्वरी, रम्या, कृष्णमंत्राधिदेवता, सर्वाद्या, सर्ववन्द्या, वृन्दावनविहारिणी, वृन्दाराधा, रमा, अशेषगोपीमण्डलपूजिता, सत्या, सत्यपरा, सत्यभामा, श्रीकृष्णवल्लभा, वृषभानुसुता, गोपी, मूल प्रकृति, ईश्वरी, गान्धर्वा, राधिका, रम्या, रुक्मिणी, परमेश्वरी, परात्परतरा, पूर्णा, पूर्णचन्द्रविमानना, भुक्ति-मुक्तिप्रदा, भवव्याधि, विनाशिनी का जाप भी भक्तों के बीच श्रद्धा और भक्ति का विषय बना हुआ है। हालांकि किसी विशेष मनोकामना के पूरा होने की गारंटी धार्मिक विश्वास का हिस्सा है, तथ्यात्मक दावा नहीं।