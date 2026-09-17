  1. हिन्दी समाचार
  2. उत्तर प्रदेश
  3. 2027 से पहले बीजेपी को लगा तगड़ा झटका! 6 बार मंत्री रहे, BJP नेता सपा में शामिल

2027 से पहले बीजेपी को लगा तगड़ा झटका! 6 बार मंत्री रहे, BJP नेता सपा में शामिल

ओबीसी के कद्दावर नेता माने जाने वाले रामाश्रय कुशवाहा ने गुरुवार को समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि 2027 में अखिलेश यादव को सीएम बनाना है।

By Kalpna Pandey 
Updated Date

UP Politics: उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले दल-बदल का सिलसिला तेज होता दिखाई दे रहा है। इसी कड़ी में बीजेपी के नेता और छह बार मंत्री रह चुके प्रोफेसर रामाश्रय कुशवाहा ने समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया है। खास बात यह है कि कुशवाहा पहले भी समाजवादी पार्टी के साथ रह चुके हैं। उनके सपा में शामिल होने के मौके पर अलग-अलग दलों और संगठनों से जुड़े कई लोगों ने भी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की।

पढ़ें :- Vishwakarma Jayanti : सीएम योगी, बोले-सृष्टि के शिल्पी भगवान विश्वकर्मा, नए भारत के शिल्पी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

सपा में वापसी के बाद रामाश्रय कुशवाहा ने अपने संबोधन में मुलायम सिंह यादव का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि उन्हें आज भी ऐसा महसूस होता है कि नेताजी उनके बीच मौजूद हैं। कुशवाहा ने अखिलेश यादव को भी मुलायम सिंह यादव जैसा सम्मान और पद मिलने की बात कही। उन्होंने कहा कि जहां सम्मान मिलता है, वहीं व्यक्ति जुड़ा रहता है।

कुशवाहा ने अपने समर्थकों से अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए काम करने की अपील भी की। उन्होंने कहा कि जब तक अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे, तब तक घर नहीं बैठेंगे। उनके इस बयान को 2027 के चुनाव से पहले सपा की राजनीतिक तैयारियों से जोड़कर देखा जा रहा है।

पढ़ें :- ACS के आदेश को भी नहीं मानते हैं डॉ. उज्जवल कुमार, UPMSCL की खरीद प्रक्रिया में भ्रष्टाचार

रामाश्रय कुशवाहा की ज्वाइनिंग के दौरान आरएलडी, बीजेपी, निषाद पार्टी, बीएसपी, अपना दल और AIMIM समेत अलग-अलग संगठनों से जुड़े लोगों के सपा में शामिल होने की बात भी सामने आई।

वहीं, अखिलेश यादव ने विश्वकर्मा जयंती के मौके पर कई मुद्दों पर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर विश्वकर्मा जयंती की छुट्टी फिर से बहाल की जाएगी। साथ ही रिवर फ्रंट पर भगवान विश्वकर्मा के भव्य और आधुनिक मंदिर के निर्माण की बात कही।

अखिलेश ने एक्सप्रेसवे को लेकर भी बीजेपी सरकार पर निशाना साधा और आगरा-लखनऊ, बुंदेलखंड, पूर्वांचल और गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे से जुड़े मुद्दे उठाए। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि अगर कभी मां गंगा बुलाएं तो गंगा एक्सप्रेसवे से नहीं जाना चाहिए। यह खबर 2027 से पहले BJP से SP में नेताओं और समर्थकों के जुड़ने के घटनाक्रम और अखिलेश यादव के बयानों पर केंद्रित है।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

15 परीक्षाओं में फेल ,15 साल नेवी में दी सेवा.. अब UPSC CAPF में हासिल की 343वीं रैंक, जानिए मयंक की कहानी

15 परीक्षाओं में फेल ,15 साल नेवी में दी सेवा.. अब UPSC...

प्रेमानंद जी महाराज ने बताए राधा रानी के 28 नाम, जानिए क्या है इन नामों के जाप का धार्मिक महत्व

प्रेमानंद जी महाराज ने बताए राधा रानी के 28 नाम, जानिए क्या...

कानपुर में खुले सीवर के गड्ढे में गिरी डिलीवरी बॉय की बाइक, CCTV में कैद हुआ हादसा

कानपुर में खुले सीवर के गड्ढे में गिरी डिलीवरी बॉय की बाइक,...

विश्वकर्मा जयंती पर राजीव गांधी कॉलेज ऑफ फार्मेसी में पूजा-अर्चना, मेधावी विद्यार्थी सम्मानित

विश्वकर्मा जयंती पर राजीव गांधी कॉलेज ऑफ फार्मेसी में पूजा-अर्चना, मेधावी विद्यार्थी...

पीएम मोदी के जन्मदिन पर वाराणसी पहुंचे सीएम योगी से लेकर रक्षामंत्री राजनाथ सिंह, 'सेवा संकल्प अभियान' का किया शुभारंभ

पीएम मोदी के जन्मदिन पर वाराणसी पहुंचे सीएम योगी से लेकर रक्षामंत्री...

Video- कानपुर: सर​कारी अस्पताल के डॉक्टर पेशी में गए तो, ड्राइवर मरीजों का पर्चा लिखने बैठ गया

Video- कानपुर: सर​कारी अस्पताल के डॉक्टर पेशी में गए तो, ड्राइवर मरीजों...