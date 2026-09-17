  1. हिन्दी समाचार
  2. एस्ट्रोलोजी
  3. Shukra Ast 2026 : सुख-समृद्धि के देवता शुक्र 23 सितंबर से अस्त हो रहे हैं, शुभ कार्य रूक जाते हैं

Shukra Ast 2026 : सुख-समृद्धि के देवता शुक्र 23 सितंबर से अस्त हो रहे हैं, शुभ कार्य रूक जाते हैं

सुख-समृद्धि के देवता शुक्र देव वैभव, प्रेम, सौंदर्य ,समृद्धि  और सुख-समृद्धि के प्रदाता है। ज्योतिष शास्त्र में शुक्रदेव को भौतिक सुख-सुविधाओं, प्रेम, कला, और वैभव का प्रतीक माना जाता है। शुक्र हमारे जीवन को  प्रभावित करता है।

By अनूप कुमार 
Updated Date

Shukra Ast 2026 :  सुख-समृद्धि के देवता शुक्र देव वैभव, प्रेम, सौंदर्य ,समृद्धि  और सुख-समृद्धि के प्रदाता है। ज्योतिष शास्त्र में शुक्रदेव को भौतिक सुख-सुविधाओं, प्रेम, कला, और वैभव का प्रतीक माना जाता है। शुक्र हमारे जीवन को  प्रभावित करता है।

पढ़ें :- Shani Gochar 2026 :  शनि का उत्तराभाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश 9 अक्टूबर को , इन राशियों को होगा लाभ

वैदिक ज्योतिष की गणना के अनुसार, 23 सितंबर 2026 को रात 08:16 बजे सुख, वैभव और ऐश्वर्य के कारक शुक्र ग्रह अस्त (Shukra Ast 2026) हो रहे हैं। वह करीब 37 दिनों तक इसी अवस्था में रहने के बाद 30 अक्टूबर 2026 को पुनः उदित होंगे। इसके अलावा, अक्टूबर के महीने में ही शुक्र वक्री (उल्टी चाल) भी होने जा रहे हैं, जिससे इस खगोलीय घटना का महत्व और बढ़ जाता है।

शुक्रास्त का सबसे बड़ा असर यह होता है कि इस दौरान सभी मांगलिक कार्य (शुभ आयोजन) रोक दिए जाते हैं। शादियों के अलावा, गृह प्रवेश, मुंडन, नई गाड़ी खरीदने या कोई बड़ा बिज़नेस शुरू करने जैसे कामों से भी पारंपरिक रूप से बचा जाता है।
हिंदू परंपरा में इस समय के दौरान जीवन की बड़ी घटनाओं की योजना न बनाने की सख्त सलाह दी जाती है।

जब शुक्र ग्रह सूर्य से सुरक्षित दूरी पर आ जाता है, तो वह फिर से ‘उदित’ होता है—इस चरण को ‘शुक्र उदय’ कहा जाता है। इस समय पाबंदी हट जाती है और शुभ कार्य तुरंत शुरू किए जा सकते हैं।

पढ़ें :- Budh Nakshatra Parivartan 2026 :  ग्रह मंडल के राजकुमार बुध देव 13 सितंबर को हस्त नक्षत्र में जाएंगे, इन राशियों की पलटेगी किस्मत
इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Shukra Ast 2026 : सुख-समृद्धि के देवता शुक्र 23 सितंबर से अस्त हो रहे हैं, शुभ कार्य रूक जाते हैं

Shukra Ast 2026 : सुख-समृद्धि के देवता शुक्र 23 सितंबर से अस्त...

प्रेमानंद जी महाराज ने बताए राधा रानी के 28 नाम, जानिए क्या है इन नामों के जाप का धार्मिक महत्व

प्रेमानंद जी महाराज ने बताए राधा रानी के 28 नाम, जानिए क्या...

Radha Ashtami 2026 : राधा अष्टमी का व्रत पर जपें राधा नाम , जानें तारीख और महत्व

Radha Ashtami 2026 : राधा अष्टमी का व्रत पर जपें राधा नाम...

Mangal Gochar 2026 : ग्रहों के सेनापति मंगल का नीच राशि में गोचर! 18 सितंबर से इन राशियों को मिलेगी चुनौती

Mangal Gochar 2026 : ग्रहों के सेनापति मंगल का नीच राशि में...

Surya Gochar 2026 :  सूर्य नरायण का राशि परिवर्तन कल ,  बदलाव का असर सभी राशियों दिखेगा

Surya Gochar 2026 :  सूर्य नरायण का राशि परिवर्तन कल ,  बदलाव...

मक्का का 47 साल पुराना वो काला अध्याय, जिसने सऊदी अरब की दिशा बदल दी

मक्का का 47 साल पुराना वो काला अध्याय, जिसने सऊदी अरब की...