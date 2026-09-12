Budh Nakshatra Parivartan 2026 :  ग्रह मंडल के राजकुमार बुध देव 13 सितंबर को हस्त नक्षत्र में जाएंगे, इन राशियों की पलटेगी किस्मत

Budh Nakshatra Parivartan 2026 : ग्रह मंडल में बुध देव को राजकुमार माना जाता है। बुध को बुद्धि, विवेक, तर्कशक्ति, संचार (Communication) और व्यापार का स्वामी माना जाता है। राजकुमार होने के कारण इनमें असीमित ऊर्जा और एक बालक जैसी जिज्ञासा होती है। बुध ग्रह की चाल में बदलाव होने जा रहा है। बुध देव अपनी चाल चलते हुए 13 सितंबर को हस्त नक्षत्र में जाएंगे।

वैदिक ज्योतिष में हस्त नक्षत्र को सीधे तौर पर कौशल, कार्यकुशलता (craftsmanship), और किसी कार्य को अपने हाथों में लेकर उसे पूरी लगन से पूरा करने की क्षमता से जोड़ा जाता है। हस्त नक्षत्र का प्रतीक ‘खुला हुआ हाथ’ या ‘मुट्ठी’ है। यह हाथ की कला, पकड़, निर्माण और किसी चीज़ को हासिल करने की शक्ति को दर्शाता है।

द्रिक पंचांग के मुताबिक, 13 सितंबर 2026 की सुबह लगभग 10:47 बजे बुध उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र से निकलकर चंद्रमा के हस्त नक्षत्र में गोचर कर जाएंगे और 21 सितंबर 2026 तक इसी नक्षत्र में बने रहेंगे। हस्त नक्षत्र में बुध का यह प्रवास कुल 8 दिनों का होगा।

मिथुन राशि (Gemini)

मिथुन राशि के स्वामी स्वयं बुध देव हैं। हस्त नक्षत्र में बुध का जाना नौकरी और व्यापार में नए अवसर खोलेगा। मीडिया, मार्केटिंग और लेखन से जुड़े लोगों को कोई बड़ी डील या नया प्रोजेक्ट मिल सकता है। अटका हुआ धन वापस मिलने के भी योग हैं।

कन्या राशि (Virgo)

बुध इस समय आपकी ही राशि में गोचर कर रहे हैं और यहाँ वे मजबूत स्थिति में होते हैं। इस गोचर से आपकी निर्णय लेने की क्षमता और व्यावहारिक बुद्धि बढ़ेगी। कार्यक्षेत्र में प्रमोशन या नई जिम्मेदारी मिल सकती है और आर्थिक स्थिति में बड़ा सुधार देखने को मिल सकता है।

मीन राशि (Pisces)

नौकरी की तलाश कर रहे जातकों के प्रयास सफल होंगे। जो लोग पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं, उन्हें बड़ा मुनाफा हो सकता है। संवाद और नेटवर्किंग के बल पर आप करियर में नया मुकाम हासिल करेंगे और आय के नए स्रोत बनेंगे।