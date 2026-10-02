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02 अक्टूबर 2026 का राशिफल: तुला, कन्या और मकर राशि के लोगों को मिल सकता है नया अवसर, दांपत्य जीवन में रहेगी मधुरता

आज का राशिफल 02 अक्टूबर 2026

By शिव मौर्या 
Updated Date

02 अक्टूबर 2026 का राशिफल: शुक्रवार के दिन कर्क राशि के लोगों के परिवार में सुखद वातावरण रहेगा। आचार्य रत्नाकर तिवारी से जानिए कैसा रहेगा आपका दिन?

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मेष – आज कार्यक्षेत्र में जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। धन संबंधी मामलों में सोच-समझकर निर्णय लें। परिवार का सहयोग मिलेगा।

वृषभ – आज आत्मविश्वास बढ़ेगा। रुके हुए काम आगे बढ़ सकते हैं। आर्थिक स्थिति में सुधार के अवसर मिलेंगे।

मिथुन – आज कामकाज में व्यस्तता रहेगी। जल्दबाजी से बचें। किसी पुराने संपर्क से लाभ मिल सकता है।

कर्क – परिवार में सुखद वातावरण रहेगा। नौकरी या व्यवसाय में नई जिम्मेदारी मिल सकती है। खर्च पर नियंत्रण रखें।

पढ़ें :- 28 सितंबर 2026 का राशिफल: इन राशि के लोगों को आज मेहनत का मिलेगा अच्छा परिणाम, मित्रों से प्राप्त होगा सहयोग

सिंह – आज मेहनत का अच्छा परिणाम मिल सकता है। अधिकारियों से संबंध बेहतर होंगे। निवेश में सावधानी रखें।

कन्या – योजनाओं को पूरा करने के लिए दिन अनुकूल रहेगा। धन लाभ के अवसर बन सकते हैं। स्वास्थ्य पर ध्यान दें।

तुला – आज व्यापार में नए अवसर मिल सकते हैं। दांपत्य जीवन में मधुरता रहेगी। आज महत्वपूर्ण निर्णय सोच-विचार कर लें।

वृश्चिक – आज कार्यक्षेत्र में प्रतिस्पर्धा बढ़ सकती है। धैर्य बनाए रखें। परिवार के किसी सदस्य से सहयोग मिलेगा।

धनु – आज भाग्य का साथ मिल सकता है। यात्रा या नए कार्य की योजना बन सकती है। आर्थिक मामलों में सावधानी रखें।

पढ़ें :- 23 सितंबर 2026 का राशिफल: मिथुन, कर्क और तुला राशि के लोगों के लिए आज का दिन है खास, आर्थिक मामलों को लेकर करें ये काम

मकर – आज नौकरी-व्यवसाय में प्रगति के अवसर मिलेंगे। पुरानी समस्या का समाधान हो सकता है। मन प्रसन्न रहेगा।

कुंभ – आज नए संपर्क भविष्य में लाभ दे सकते हैं। आज कार्यभार बढ़ेगा, लेकिन परिणाम सकारात्मक रहेंगे। अनावश्यक खर्च से बचें।

मीन – आज धैर्य और संयम से काम लेना लाभदायक रहेगा। धन संबंधी निर्णय सोचकर लें। परिवार में सहयोग मिलेगा।

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