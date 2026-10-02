02 अक्टूबर 2026 का राशिफल: तुला, कन्या और मकर राशि के लोगों को मिल सकता है नया अवसर, दांपत्य जीवन में रहेगी मधुरता

02 अक्टूबर 2026 का राशिफल: शुक्रवार के दिन कर्क राशि के लोगों के परिवार में सुखद वातावरण रहेगा। आचार्य रत्नाकर तिवारी से जानिए कैसा रहेगा आपका दिन?

मेष – आज कार्यक्षेत्र में जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। धन संबंधी मामलों में सोच-समझकर निर्णय लें। परिवार का सहयोग मिलेगा।

वृषभ – आज आत्मविश्वास बढ़ेगा। रुके हुए काम आगे बढ़ सकते हैं। आर्थिक स्थिति में सुधार के अवसर मिलेंगे।

मिथुन – आज कामकाज में व्यस्तता रहेगी। जल्दबाजी से बचें। किसी पुराने संपर्क से लाभ मिल सकता है।

कर्क – परिवार में सुखद वातावरण रहेगा। नौकरी या व्यवसाय में नई जिम्मेदारी मिल सकती है। खर्च पर नियंत्रण रखें।

सिंह – आज मेहनत का अच्छा परिणाम मिल सकता है। अधिकारियों से संबंध बेहतर होंगे। निवेश में सावधानी रखें।

कन्या – योजनाओं को पूरा करने के लिए दिन अनुकूल रहेगा। धन लाभ के अवसर बन सकते हैं। स्वास्थ्य पर ध्यान दें।

तुला – आज व्यापार में नए अवसर मिल सकते हैं। दांपत्य जीवन में मधुरता रहेगी। आज महत्वपूर्ण निर्णय सोच-विचार कर लें।

वृश्चिक – आज कार्यक्षेत्र में प्रतिस्पर्धा बढ़ सकती है। धैर्य बनाए रखें। परिवार के किसी सदस्य से सहयोग मिलेगा।

धनु – आज भाग्य का साथ मिल सकता है। यात्रा या नए कार्य की योजना बन सकती है। आर्थिक मामलों में सावधानी रखें।

मकर – आज नौकरी-व्यवसाय में प्रगति के अवसर मिलेंगे। पुरानी समस्या का समाधान हो सकता है। मन प्रसन्न रहेगा।

कुंभ – आज नए संपर्क भविष्य में लाभ दे सकते हैं। आज कार्यभार बढ़ेगा, लेकिन परिणाम सकारात्मक रहेंगे। अनावश्यक खर्च से बचें।

मीन – आज धैर्य और संयम से काम लेना लाभदायक रहेगा। धन संबंधी निर्णय सोचकर लें। परिवार में सहयोग मिलेगा।