‘तू है मेरी किरण’ में पति जहीर संग रोमांस करती नजर आएंगी अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा, फिल्म का पहला पोस्टर भी जारी

नई दिल्ली। बॉलीवुड अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा सोशल मीडिया पर काफी सक्रिय रहती हैं। पति जहीर इकाबल के साथ भी उनकी वीडियो खूब वायरल होती रहती है। अब दोनों एक साथ ‘तू है मेरी किरण’ फिल्म में साथ नजर आएंगे। फिल्म का ऐलान मेकर्स ने कर दिया है। इसके साथ ही, इस फिल्म का पहला पोस्टर भी जारी हो गया है, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

दरअसल, अभिनेत्री लंबे समय से सिल्वर स्क्रीन से दूरी बनाए हुए हैं लेकिन सोशल मीडिया पर वो काफी स​क्रिय रहती हैं। अब पति जहीर इकबाल के साथ कोई नया प्रोजेक्ट सामने नहीं आया था। मगर अब कपल बहुत जल्द फिल्म ‘तू है मेरी किरण’ में साथ अभिनय करता दिखाई देगा। फिल्म रोमांटिक थ्रिलर होगी। फिल्म के फस्ट लुक में सोनाक्षी एक टेबल पर लैपटॉप पर काम करती दिखाई दे रही हैं। वहीं उनके पास बैठे जहीर उन्हें घूर रहे हैं।

बता दें कि, फिल्म ‘तू है मेरी किरण’ 23 अक्टूबर 2026 को रिलीज होने वाली है। फिल्म का लेखन और निर्देशन करण रावल ने किया है। ‘तू है मेरी किरण’ में जहीर इकबाल और सोनाक्षी सिन्हा मुख्य किरदारों में नजर आएंगे। फिल्म का निर्माण सर्वेश गोयल, अश्वनी कुमार, मनोज दराक और नृपाल पटेल ने मिलकर किया