29 सितंबर 2026 का राशिफल: मंगलवार के दिन इन राशि के लोगों के काम में बढ़ेगा उत्साह, रुके हुए कार्यों में आ सकती है गति

29 सितंबर 2026 का राशिफल: मंगलवार के दिन कन्या राशि के लोगों को कार्यों में थोड़ी व्यस्तता रहेगी। आचार्य रत्नाकर तिवारी से जानिए कैसा रहेगा आपका दिन?

मेष – आज काम में उत्साह बढ़ेगा। रुके हुए कार्यों में गति आ सकती है। धन संबंधी निर्णय सोच-समझकर लें।

वृषभ – आज परिवार में किसी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा होगी। कार्यक्षेत्र में जिम्मेदारी बढ़ सकती है। अनावश्यक खर्च से बचें।

मिथुन – आज नौकरी और व्यवसाय में नए अवसर मिल सकते हैं। संपर्कों से लाभ होगा। यात्रा की संभावना बन सकती है।

कर्क – आज आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी। परिवार का सहयोग मिलेगा। भावनाओं में आकर कोई बड़ा निर्णय न लें।

सिंह – आज आत्मविश्वास बढ़ेगा और कार्यों में सफलता के अवसर मिलेंगे। अधिकारी वर्ग से सहयोग प्राप्त हो सकता है।

कन्या – आज कार्यों में थोड़ी व्यस्तता रहेगी। धन प्राप्ति के साथ खर्च भी बढ़ सकता है। स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही न करें।

तुला – व्यापार में लाभ के अवसर बन सकते हैं। दांपत्य जीवन में मधुरता रहेगी। पुराने मित्र से संपर्क हो सकता है।

उपाय: जरूरतमंद को वस्त्र या भोजन दें।

वृश्चिक – आज कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत दिखाई देगी। आर्थिक मामलों में सावधानी रखें। क्रोध पर नियंत्रण लाभदायक रहेगा।

धनु – आज भाग्य का सहयोग मिलेगा। नई योजना पर काम शुरू करने का अवसर मिल सकता है। विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा रहेगा।

मकर – आज काम का दबाव बढ़ सकता है, लेकिन मेहनत का परिणाम मिलेगा। संपत्ति संबंधी मामलों में जल्दबाजी न करें।

उपाय: शनिदेव का स्मरण करें।

कुंभ – आज नए लोगों से संपर्क लाभदायक हो सकता है। व्यवसाय में नई संभावनाएं बनेंगी। पारिवारिक वातावरण सुखद रहेगा।

मीन – आज मन में नई योजनाएं बनेंगी। आर्थिक मामलों में संतुलन बनाए रखें। परिवार के किसी सदस्य से महत्वपूर्ण सहयोग मिल सकता है।