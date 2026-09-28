यमुना किनारे बेला एस्टेट में 728 लोग रहते हैं, SIR के बाद वोटर लिस्ट में सिर्फ़ एक नाम बचा और बाकी 727 नाम काट दिए गए: राहुल गांधी

नई दिल्ली। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सोमवार को एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वो यमुना किनारे रहने वाले लोगों के साथ मौजूद हैं। उन्होंने वीडियो शेयर करते हुए सोशल मीडिया एक्स पर​ लिखा, यमुना किनारे बेला एस्टेट में 728 लोग रहते हैं। SIR के बाद वोटर लिस्ट में सिर्फ़ एक नाम बचा-बाकी 727 नाम काट दिए गए।

उन्होंने आगे लिखा, ये लोग दशकों से यहां रह रहे हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव और 2025 के दिल्ली चुनावों में वोट डाल चुके हैं। 2023 में इनके घर तोड़ दिए गए थे-पर ये कहीं नहीं गए, यहीं हैं। आज मैं इनकी झुग्गी में गया और सीधे इन्हीं से सुना कि चुनाव आयोग ने इनके साथ क्या किया है।

SDM से फ़ोन पर मैंने यही कहा-मकान होने या न होने का वोट के अधिकार से कोई रिश्ता नहीं है। ख़ुद CEC ज्ञानेश कुमार कह चुके हैं कि “हाउस नंबर 0” बेघरों के लिए है। फिर भी 727 लोगों का नाम काट दिया गया। यह SIR नहीं – यह वोट चोरी का तरीक़ा है। जिनके पास पहले ही सबसे कम है, उनसे उनकी इकलौती ताक़त छीनी जा रही है। ज्ञानेश कुमार तो जाएंगे। पर जिस सिस्टम ने उनसे यह करवाया, उसका हिसाब भी होगा।