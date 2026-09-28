नेपाल में भरभराकर गिरा पहाड़, कालीगंडकी नदी का रास्ता रुका: खौफनाक Video वायरल

नेपाल में लगातार बारिश के बीच मुस्तांग जिले से सामने आया भूस्खलन का वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा में है। फुटेज में पहाड़ी का एक बड़ा हिस्सा अचानक नीचे गिरता दिखाई देता है। यह घटना लेते इलाके के पास रविवार शाम हुई बताई जा रही है..
Viral-Video: नेपाल में लगातार बारिश के बीच मुस्तांग जिले से सामने आया भूस्खलन का वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा में है। फुटेज में पहाड़ी का एक बड़ा हिस्सा अचानक नीचे गिरता दिखाई देता है। यह घटना लेते इलाके के पास रविवार शाम हुई बताई जा रही है।
भूस्खलन के बाद बड़ी मात्रा में मलबा कालीगंडकी नदी के रास्ते में आ गया। इससे नदी का सामान्य प्रवाह प्रभावित हुआ और पानी पुराने बहाव क्षेत्र की ओर कटान करने लगा। इलाके में पहले से लगातार बारिश का असर बना हुआ है।
नदी पर मलबा गिरने से बढ़ी चिंता
कालीगंडकी के आसपास पिछले दिनों से पानी का स्तर भी बढ़ा हुआ है। नेपाल के अलग-अलग इलाकों में भारी बारिश के कारण बाढ़ और भूस्खलन से जनजीवन प्रभावित हुआ है। आधिकारिक रिपोर्टों के मुताबिक, कई सड़कें और पुल भी क्षतिग्रस्त हुए हैं।
मुस्तांग में हुए भूस्खलन का असर सड़क संपर्क पर भी पड़ा है। मलबे के कारण बेनी-जोमसोम सड़क मार्ग के कई हिस्सों में आवाजाही प्रभावित होने की जानकारी सामने आई है।
बारिश से पहले ही बिगड़े हैं हालात
नेपाल में 24 से 27 सितंबर के बीच हुई तेज बारिश के बाद कई जिलों में बाढ़ और भूस्खलन की घटनाएं सामने आईं। अधिकारियों के अनुसार, इस दौरान 21 लोगों की मौत हुई और पांच लोग लापता बताए गए। करीब 3 हजार लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया।
कालीगंडकी घाटी में भी बारिश का असर गंभीर रहा है। पर्वत जिले में नदी का पानी बस्ती में घुसने से कई घर बह गए, जबकि आसपास के इलाकों में लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाना पड़ा।
An entire mountain collapsed into Nepal's Kaligandaki River 😳 pic.twitter.com/GlycuWYkyC
— News Algebra (@NewsAlgebraIND) September 28, 2026
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