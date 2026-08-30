नेपाल में फिर बाढ़ आने की चेतावनी, अब तक आपदा में मारे गए 724 लोगों के शव बरामद

Nepal Flood Tragedy : नेपाल में अचानक आई बाढ़ से मरने वालों की संख्या 724 पहुंच चुकी है, जबकि इस आपदा के बाद से लगभग 2,500 लोग अभी भी लापता हैं। बचाव दल और शव बरामद कर रहे हैं। इस बाढ़ त्रासदी के पांचवें दिन, बचाव दल लापता लोगों की तलाश और फंसे हुए लोगों को बचाने के लिए तेज़ी से काम कर रहे हैं और सभी आठ प्रभावित ज़िलों से शव बरामद किए गए हैं। इस बीच, लोगों को और बाढ़ आने की चेतावनी जारी की गयी है।

समाचार एजेंसी एपी की रिपोर्ट के अनुसार, नेपाल में अधिकारी रविवार को फिर से बाढ़ आने की चेतावनी दे रहे हैं। उन्होंने बाढ़ से प्रभावित ज़िलों के लोगों से कहा है कि वे पूरी तरह सतर्क रहें, क्योंकि भोटेकोशी नदी में पानी का स्तर बढ़ गया है। रविवार सुबह लोगों के फ़ोन पर बाढ़ की चेतावनी के मैसेज भेजे गए। इस बीच, बचाव दल उस मुख्य हाईवे को साफ़ करने में जुटे थे जो काठमांडू को उस इलाके से जोड़ता है, जहाँ बुधवार को आई भयानक बाढ़ से सबसे ज़्यादा तबाही हुई थी।

गल्छी शहर में, कुछ लोग ऊँची जगह पाने के लिए पास के एक पुल पर चले गए और नदी के उग्र बहाव को देखते रहे। लोगों ने उन विशाल चट्टानों की ओर इशारा किया जो पिछली बाढ़ में बहकर नीचे आ गई थीं। वहीं, पानी के ऊपर बने सस्पेंशन ब्रिज पर खड़े लोगों को सीटी बजाकर वहाँ से हटने के लिए आगाह किया गया।

नदी के किनारे पूरे घर, गाड़ियाँ और खेती के ट्रैक्टर गाढ़े स्लेटी-भूरे रंग की गाद (मिट्टी-कीचड़) में धँसे हुए या बाहर निकले हुए दिखाई दे रहे थे; इस गाद ने बाढ़ से सबसे ज़्यादा प्रभावित इलाकों के पूरे गाँवों को अपनी चपेट में ले लिया है। नदी के किनारे धान के खेतों में भूस्खलन हुआ, जिससे खेतों के कुछ हिस्से नदी में गिर गए।