मॉस्को में चुनाव के आखिरी दिन ड्रोन का बड़ा हमला: रूस ने 1600 ड्रोन मार गिराए, हमले में 2 लोगों की मौत

डिजिटल डेस्क, पर्दाफाश। रूस में संसदीय चुनाव के आखिरी दिन यानी रविवार को राजधानी मॉस्को और आसपास के इलाकों में बड़े पैमाने पर ड्रोन हमले किए गए। रूसी अधिकारियों के अनुसार हमले में कम से कम दो लोगों की जान गई है। मृतकों में 44 वर्षीय महिला और एक बुजुर्ग व्यक्ति शामिल हैं। हमले के बाद कई इलाकों में आग लगने और इमारतों को नुकसान पहुंचने की भी जानकारी सामने आई है।

21 मंजिला इमारत में लगी आग, 400 लोग बाहर निकाले गए

मॉस्को क्षेत्र के रामेंस्कॉय जिले में ड्रोन गिरने के बाद 21 मंजिला रिहायशी इमारत में आग लग गई। घटना के बाद सुरक्षा को देखते हुए करीब 400 लोगों को बिल्डिंग से बाहर निकाला गया। इनमें लगभग 70 बच्चे भी शामिल थे। अधिकारियों के मुताबिक, इलाके में कई अन्य मकानों को भी नुकसान पहुंचा है।

रिफाइनरी तक पहुंचे ड्रोन

हमले का असर मॉस्को की प्रमुख ऑयल रिफाइनरी तक भी पहुंचा। मॉस्को के मेयर सर्गेई सोबयानिन ने बताया कि रिफाइनरी परिसर में मौजूद एक हिस्से को नुकसान पहुंचा है। घटना के बाद वहां आपात सेवाओं को लगाया गया। फिलहाल रिफाइनरी पर हुए हमले में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है।

रूसी अधिकारियों का दावा है कि शनिवार से अब तक 1,600 से ज्यादा ड्रोन को अलग-अलग इलाकों में मार गिराया गया है। इनमें करीब 450 ड्रोन मॉस्को की ओर बढ़ रहे थे। सोबयानिन ने हमले को राजधानी पर अब तक के सबसे बड़े ड्रोन हमलों में से एक बताया और आरोप लगाया कि इसका मकसद चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करना था। हालांकि यूक्रेन की ओर से इन हमलों पर तत्काल कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। युद्ध के बीच सामने आए इन दावों की स्वतंत्र रूप से पूरी पुष्टि करना भी मुश्किल है।