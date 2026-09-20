सोनौली में ऋषि त्रिपाठी का शक्ति प्रदर्शन, ‘विकास पुरुष’ के नारों से गूंजा गांधीनगर

पर्दाफाश न्यूज़ ब्यूरो महराजगंज :: आदर्श नगर पंचायत सोनौली के वार्ड नंबर छह गांधीनगर के रगरगंज टोले में रविवार को आयोजित विशाल जन चौपाल अचानक राजनीतिक हलचल का केंद्र बन गया। ‘विकास पुरुष’ के नारों, ढोल-नगाड़ों की गूंज और फूलों की बारिश के बीच नौतनवा विधायक ऋषि त्रिपाठी का जोरदार स्वागत हुआ। बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों की मौजूदगी ने कार्यक्रम को जनसंवाद के साथ-साथ राजनीतिक रूप से भी खास बना दिया।

मंच पर पहुंचते ही विधायक ऋषि त्रिपाठी ने वार्ड के बुजुर्गों को अंगवस्त्र भेंटकर सम्मानित किया और उनका आशीर्वाद लिया। इसके बाद उन्होंने सीधे जनता से संवाद करते हुए क्षेत्र में कराए जा रहे विकास कार्यों का ब्योरा रखा।

‘फोटो खिंचवाने की राजनीति अब बंद’

जन चौपाल को संबोधित करते हुए विधायक ऋषि त्रिपाठी ने विपक्ष पर सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा कि नौतनवा विधानसभा में बीते एक वर्ष के दौरान दो बार मुख्यमंत्री का कार्यक्रम आयोजित होना क्षेत्र में विकास की नई दिशा का संकेत है।

उन्होंने कहा कि पहले बाढ़ के पानी में फोटो खिंचवाकर राजनीति करने की कोशिश होती थी, लेकिन अब जनता विकास के काम देख रही है। विधायक ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि जनता को विकास के मुद्दे से भटकाने के लिए अब धमकी और बयानबाजी की राजनीति की जा रही है।

ऋषि त्रिपाठी ने कहा कि जो लोग कभी अपने महलों से बाहर निकलकर जनता के बीच नहीं आते थे, उन्हें अब जनता के बीच पहुंचना पड़ रहा है। उन्होंने दावा किया कि गांव-गांव की जनता राजनीतिक दिखावे और वास्तविक विकास के बीच फर्क समझ चुकी है।

गांधीनगर में विकास का हिसाब

विधायक ने वार्ड नंबर छह में कराए गए कार्यों को गिनाते हुए कहा कि कई सड़कों का निर्माण, स्ट्रीट लाइटों की व्यवस्था, प्राचीन मंदिरों का जीर्णोद्धार और पोखरी का सौंदर्यीकरण कराया गया है। उन्होंने कहा कि जो काम अभी बाकी हैं, वे प्रक्रिया में हैं और जल्द पूरे कराए जाएंगे।

उन्होंने कहा कि जन चौपाल का मकसद केवल भाषण देना नहीं, बल्कि जनता की चौखट तक पहुंचकर समस्याएं सुनना और उनके समाधान की दिशा में तत्काल पहल करना है। विधायक ने कहा कि जनता से सीधा संवाद उनकी राजनीतिक कार्यशैली का अहम हिस्सा है।

स्वागत में उमड़ा स्थानीय समर्थन

विधायक ऋषि त्रिपाठी के स्वागत एवं सम्मान में सोनौली नगर सेवक दीपक बाबा, मनोनीत सभासद रवि वर्मा,रामाशीष तिवारी, संतोष पांडेय, विशाल चौहान, जयप्रकाश त्रिपाठी, संजय तिवारी, ज्ञानचंद साहनी, राजेश गुप्ता, अछैबर गुप्ता, रामनयन चौरसिया, संतराज चौहान, बुधराम यादव, मूसाई गौतम, रामदुलारे, भगत, सावित्री देवी, गायत्री देवी, अरविन्द त्रिपाठी और बासमती देवी समेत बड़ी संख्या में स्थानीय लोग एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे।

रगरगंज की जन चौपाल में उमड़ी भीड़ और विधायक के स्वागत का माहौल स्थानीय राजनीति में चर्चा का विषय बना रहा।