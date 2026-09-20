  1. हिन्दी समाचार
  2. दिल्ली
  3. कपिल सिब्बल ने SIR को बताया बड़ा घोटाला, कहा- फॉर्म भरने के बावजूद उन्हें ‘अनमैप्ड’ श्रेणी के तहत भेजा नोटिस, CEC से पूछा क्या वह देश के नागरिक नहीं हैं?

कपिल सिब्बल ने SIR को बताया बड़ा घोटाला, कहा- फॉर्म भरने के बावजूद उन्हें ‘अनमैप्ड’ श्रेणी के तहत भेजा नोटिस, CEC से पूछा क्या वह देश के नागरिक नहीं हैं?

राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल (Kapil Sibal) ने 20 सितंबर, रविवार को दावा किया कि दिल्ली में जारी विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के बीच उनको नोटिस जारी की गई है। बता दें इससे पहले दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता, पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल और उनके परिजनों को लेकर भी यही खबरें आई थीं।

By santosh singh 
Updated Date

नई दिल्ली। राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल (Kapil Sibal) ने 20 सितंबर, रविवार को दावा किया कि दिल्ली में जारी विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के बीच उनको नोटिस जारी की गई है। बता दें इससे पहले दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता, पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल और उनके परिजनों को लेकर भी यही खबरें आई थीं।

पढ़ें :- गौहत्या पर एक भी कानून नहीं, धर्म पर क्यों? UCC पर अरशद मदनी का सरकार पर हमला

अब इन दावों और खबरों पर राज्य निर्वाचन आयोग (State Election Commission) की ओर से प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है। आयोग ने कहा है कि नोटिस जारी होने का मतलब यह नहीं है कि संबंधित मतदाता का नाम दिल्ली की मतदाता सूची से हटा दिया जाएगा। आयोग के मुताबिक, ये सिस्टम जनरेटेड नोटिस हैं। इनका उद्देश्य ECINET में मतदाताओं के डेटा को सही करना है। आयोग ने यह भी स्पष्ट किया कि किसी मतदाता का नाम बिना सुनवाई का मौका दिए सूची से नहीं हटाया जा सकता।

पढ़ें :- प्रकाश राज का वोटर लिस्ट से नाम गायब, बोले- ‘जिस सीट से चुनाव लड़ा, वहीं से नाम हटा दिया’

फॉर्म में दी जानकारी के आधार पर बना ड्राफ्ट

आयोग ने विज्ञप्ति में बताया कि ड्राफ्ट सूची उन जानकारियों के आधार पर तैयार की गई, जो मतदाताओं ने BLO को दिए गए एन्यूमरेशन फॉर्म में दी थीं। ड्राफ्ट मतदाता सूची 31 अगस्त 2026 को आई। यह ड्राफ्ट सूची सीईओ दिल्ली की वेबसाइट, विधानसभा क्षेत्रों के ERO और AERO के दफ्तरों, मतदान केंद्रों पर उपलब्ध हैं।

आयोग के अनुसार, नोटिस उन मतदाताओं को भेजे गए हैं जिनका पिछली इंटेंसिव रिवीजन की मतदाता सूची से लिंक नहीं हो पाया है या जिनकी लिंकिंग में कोई विसंगति मिली है। नोटिस मिलने के बाद संबंधित मतदाता अपने जवाब और जरूरी दस्तावेज संबंधित ERO या BLO को जमा कर सकते हैं। आयोग ने कहा कि ECI की ओर से यह सूची फाइनल नहीं है।

29 अक्टूबर तक नोटिस का निपटारा

राज्य चुनाव आयोग ने बताया कि SIR 2026 के निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार नोटिस से जुड़े मामलों का निपटारा 29 अक्टूबर 2026 तक पूरा किया जाएगा। ऐसे मतदाताओं के नाम 4 नवंबर 2026 को प्रकाशित होने वाली अंतिम मतदाता सूची में शामिल किए जाएंगे।

पढ़ें :- 'मदरसा में पढ़ने वालों में पनपती है आतंकी जैसी सोच' वाले बयान पर भड़के कपिल सिब्बल, बोले- क्या ‘चंदा चोर’ देशभक्त हैं?

 

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

रामदेव खुद लोगों का रोग ठीक करते हैं, पर अपना इलाज AIIMS में कराते हैं : बृजभूषण शरण सिंह

रामदेव खुद लोगों का रोग ठीक करते हैं, पर अपना इलाज AIIMS...

भाजपा ने बड़ी चालाकी से चुनाव आयुक्त को बचा लिया, नहीं तो ज़िंदगी भर ज़मानत कराते फिरते, नहीं मिलती उन्हें ज़मानत : सपा सांसद वीरेंद्र सिंह

भाजपा ने बड़ी चालाकी से चुनाव आयुक्त को बचा लिया, नहीं तो...

कपिल सिब्बल ने SIR को बताया बड़ा घोटाला, कहा- फॉर्म भरने के बावजूद उन्हें 'अनमैप्ड' श्रेणी के तहत भेजा नोटिस, CEC से पूछा क्या वह देश के नागरिक नहीं हैं?

कपिल सिब्बल ने SIR को बताया बड़ा घोटाला, कहा- फॉर्म भरने के...

राहुल गांधी के साथ मंच साझा करने वाले कॉमेडियन पुलकित मणि का नोएडा शो रद्द, बोले- 'अंडरग्राउंड होने का समय आ गया...'

राहुल गांधी के साथ मंच साझा करने वाले कॉमेडियन पुलकित मणि का...

सरकार के पास दिया जलाने का पैसा है, पर हमारे हॉस्टल के लिए नहीं, राहुल गांधी बोले- मोदी जी उस बच्ची के सवाल का कोई जवाब है आपके पास?

सरकार के पास दिया जलाने का पैसा है, पर हमारे हॉस्टल के...

BB 7 की कंटेस्टेंट सोफिया हयात, बोलीं- सलमान खान ढोंगी, बेवकूफ है…,देखें Viral Video

BB 7 की कंटेस्टेंट सोफिया हयात, बोलीं- सलमान खान ढोंगी, बेवकूफ है…,देखें...