Multigrain Roti :  मल्टीग्रेन आटे को पोषक तत्वों का खजाना माना जाता , जानें मिक्स आनाज की रोटी के फायदे

Multigrain Roti : आज की व्यस्त दुनिया में, स्वस्थ रहना सिर्फ एक चलन नहीं है—यह एक ऐसी चीज़ है जिस पर हम सभी को ध्यान देना चाहिए। अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित करने से लेकर बेहतर खान-पान चुनने तक, हर चीज़ हमारे संपूर्ण स्वास्थ्य में योगदान देती है। एक सरल लेकिन प्रभावशाली बदलाव जो आप कर सकते हैं, वह है मल्टीग्रेन रोटी का सेवन शुरू करना । विभिन्न अनाजों और बीजों के गुणों से भरपूर, मल्टीग्रेन ब्रेड सिर्फ स्वादिष्ट ही नहीं, बल्कि कई और फायदे भी देती है।

मिक्स अनाज की रोटी (मल्टीग्रेन रोटी) सेहत के लिए बेहद फायदेमंद होती है और इसे पोषक तत्वों का खजाना माना जाता है। जब गेहूं के साथ चना, जौ, रागी, बाजरा, ज्वार और सोयाबीन जैसे अनाज मिलाए जाते हैं, तो रोटी की पौष्टिकता कई गुना बढ़ जाती है।

कई अनाजों को मिलाने का उद्देश्य पारंपरिक सफेद या साबुत गेहूं की ब्रेड की तुलना में अधिक पोषक तत्व, स्वाद और बनावट प्रदान करना है।

आहार फाइबर से भरपूर

मल्टीग्रेन ब्रेड में इस्तेमाल होने वाले अनाज और बीजों का मिश्रण भरपूर मात्रा में आहार फाइबर प्रदान करता है। फाइबर पेट भरा हुआ महसूस कराने, कब्ज से बचाव करने और पाचन क्रिया को सुगम बनाने में मदद करके वजन प्रबंधन में सहायक होता है।

हृदय स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है

मल्टीग्रेन ब्रेड में मौजूद कई अनाज, जैसे कि ओट्स और अलसी के बीज, खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करने और स्वस्थ हृदय को बनाए रखने में मदद करते हैं।

ऊर्जा का धीमा निर्वहन

सफेद ब्रेड के विपरीत, जो रक्त शर्करा में तेजी से वृद्धि कर सकती है, मल्टीग्रेन ब्रेड पूरे दिन ऊर्जा का स्थिर निर्वहन प्रदान करती है। यह भूख को नियंत्रित करने और उत्पादकता बनाए रखने में विशेष रूप से सहायक है।

आवश्यक पोषक तत्वों से भरपूर

मल्टीग्रेन मिश्रण बी-कॉम्प्लेक्स विटामिन, मैग्नीशियम, आयरन, जिंक और स्वस्थ वसा से भरपूर होते हैं – ये सभी बेहतर चयापचय, मजबूत प्रतिरक्षा और बेहतर समग्र स्वास्थ्य में योगदान करते हैं।