  1. हिन्दी समाचार
  2. फूड
  3. Roti Flour :  रोजाना की ऊर्जा के लिए चोकरयुक्त गेहूं का आटा, चुस्ती-फुर्ती बरकरार रहेगी

Roti Flour :  रोजाना की ऊर्जा के लिए चोकरयुक्त गेहूं का आटा, चुस्ती-फुर्ती बरकरार रहेगी

भारतीय भोजन श्रृंखला में रोटी या चपाती हर थाली में प्रमुख रूप से रहती है। चपाती या रोटी, दिन में कई बार खाते हैं। लंच से लेकर डिनर तक, यह हमारी डाइट का अहम हिस्सा है।

By अनूप कुमार 
Updated Date

Ragi Flour Benefits :  भारतीय भोजन श्रृंखला में रोटी या चपाती हर थाली में प्रमुख रूप से रहती है। चपाती या रोटी, दिन में कई बार खाते हैं। लंच से लेकर डिनर तक, यह हमारी डाइट का अहम हिस्सा है। अधिकतर लोग गेहूं के आटे की रोटी खाते हैं, जबकि कुछ लोग कभी-कभी ज्वार या बाजरे जैसे अनाज को भी अपनी भोजन में शामिल करते हैं। लेकिन हमारी सेहत के लिए सबसे अच्छा और पौष्टिक आटा कौन सा है? आइए जानते हैं।

पढ़ें :- मखाना है सेहत का खजाना,मैग्नेशियम, कैल्शियम, कार्ब्स , प्रचुर मात्रा में पाया जाता हैं प्रोटीन और होता है ग्लूटेन फ्री

सेहत के लिए सबसे खराब ‘मैदा’
मैदे में किसी भी तरह के पोषक तत्व या फाइबर नहीं होते। यह सीधे आपके ब्लड शुगर लेवल को तुरंत बढ़ा देता है और चर्बी बढ़ाता है। इसलिए मैदे से बनी चीजों से जितना हो सके, दूर रहना ही बेहतर है।

गेहूं का आटा
गेहूं का आटा मैदे से काफी बेहतर है, लेकिन पैकेट में मिलने वाले रिफाइंड आटे से चोकर (bran) निकाल दिया जाता है। इसका मतलब है कि इसमें फाइबर की मात्रा बहुत कम हो जाती है।

बाजरा और ज्वार का आटा
डॉक्टर बताते हैं कि बाजरा और ज्वार का आटा फाइबर से भरपूर और ग्लूटेन-फ्री (gluten free) होता है। साथ ही, यह ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में मदद करता है. सर्दियों में आप बाजरे का आटा खा सकते हैं, जबकि गर्मियों के दिनों में ज्वार का आटा खाना एक बढ़िया ऑप्शन है।

चने का आटा
बेसन प्रोटीन से भरपूर होता है। इसे खाने से ब्लड शुगर लेवल बहुत धीरे-धीरे बढ़ता है, इसलिए यह डायबिटीज के मरीजों के लिए एक बेहतरीन विकल्प है। साथ ही, इसे खाने से पेट लंबे समय तक भरा रहता है, जिससे वजन कंट्रोल करने में भी मदद मिलती है।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Roti Flour :  रोजाना की ऊर्जा के लिए चोकरयुक्त गेहूं का आटा, चुस्ती-फुर्ती बरकरार रहेगी

Roti Flour :  रोजाना की ऊर्जा के लिए चोकरयुक्त गेहूं का आटा,...

अब घर पर बनाये खट्टी-मिठ्ठी जीरा पाचक गोलियां, खाने के बाद मुंह का स्वाद हो जाएगा लाजवाब

अब घर पर बनाये खट्टी-मिठ्ठी जीरा पाचक गोलियां, खाने के बाद मुंह...

Gala Dinner: कैसे ‘खाना’ बना मोदी की असरदार डिप्लोमेसी, विदेशी मेहमानों ने चखा देश का पारंपरिक स्वाद

Gala Dinner: कैसे ‘खाना’ बना मोदी की असरदार डिप्लोमेसी, विदेशी मेहमानों ने...

उकडीचे मोदक: गणेश चतुर्थी पर बप्पा को लगाएं उकडीचे मोदक का भोग, आसान है रेसिपी

उकडीचे मोदक: गणेश चतुर्थी पर बप्पा को लगाएं उकडीचे मोदक का भोग,...

Video-बिपाशा बसु को प्रोटीन ड्रिंक में मिला कीड़ा, तुकाराम मुंढे से मांगी मदद, कहा- आप हमारी इकलौती उम्मीद

Video-बिपाशा बसु को प्रोटीन ड्रिंक में मिला कीड़ा, तुकाराम मुंढे से मांगी...

दिल्ली में नकली पनीर का बड़ा रैकेट, त्योहारों से पहले कई टन मिलावटी पनीर की खपत, सरकार के पास नहीं ठोस आंकड़ा, ऐसे करें असली की पहचान

दिल्ली में नकली पनीर का बड़ा रैकेट, त्योहारों से पहले कई टन...