Roti Flour :  रोजाना की ऊर्जा के लिए चोकरयुक्त गेहूं का आटा, चुस्ती-फुर्ती बरकरार रहेगी

Ragi Flour Benefits : भारतीय भोजन श्रृंखला में रोटी या चपाती हर थाली में प्रमुख रूप से रहती है। चपाती या रोटी, दिन में कई बार खाते हैं। लंच से लेकर डिनर तक, यह हमारी डाइट का अहम हिस्सा है। अधिकतर लोग गेहूं के आटे की रोटी खाते हैं, जबकि कुछ लोग कभी-कभी ज्वार या बाजरे जैसे अनाज को भी अपनी भोजन में शामिल करते हैं। लेकिन हमारी सेहत के लिए सबसे अच्छा और पौष्टिक आटा कौन सा है? आइए जानते हैं।

सेहत के लिए सबसे खराब ‘मैदा’

मैदे में किसी भी तरह के पोषक तत्व या फाइबर नहीं होते। यह सीधे आपके ब्लड शुगर लेवल को तुरंत बढ़ा देता है और चर्बी बढ़ाता है। इसलिए मैदे से बनी चीजों से जितना हो सके, दूर रहना ही बेहतर है।

गेहूं का आटा

गेहूं का आटा मैदे से काफी बेहतर है, लेकिन पैकेट में मिलने वाले रिफाइंड आटे से चोकर (bran) निकाल दिया जाता है। इसका मतलब है कि इसमें फाइबर की मात्रा बहुत कम हो जाती है।

बाजरा और ज्वार का आटा

डॉक्टर बताते हैं कि बाजरा और ज्वार का आटा फाइबर से भरपूर और ग्लूटेन-फ्री (gluten free) होता है। साथ ही, यह ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में मदद करता है. सर्दियों में आप बाजरे का आटा खा सकते हैं, जबकि गर्मियों के दिनों में ज्वार का आटा खाना एक बढ़िया ऑप्शन है।

चने का आटा

बेसन प्रोटीन से भरपूर होता है। इसे खाने से ब्लड शुगर लेवल बहुत धीरे-धीरे बढ़ता है, इसलिए यह डायबिटीज के मरीजों के लिए एक बेहतरीन विकल्प है। साथ ही, इसे खाने से पेट लंबे समय तक भरा रहता है, जिससे वजन कंट्रोल करने में भी मदद मिलती है।