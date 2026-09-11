  1. हिन्दी समाचार
  2. एस्ट्रोलोजी
  3. उकडीचे मोदक: गणेश चतुर्थी पर बप्पा को लगाएं उकडीचे मोदक का भोग, आसान है रेसिपी

उकडीचे मोदक: गणेश चतुर्थी पर बप्पा को लगाएं उकडीचे मोदक का भोग, आसान है रेसिपी

गणेश चतुर्थी पर बप्पा को खुश करना है तो इस बार घर पर बनाएं महाराष्ट्र के मशहूर उकडीचे मोदक। नारियल और गुड़ की स्वादिष्ट भरावन से तैयार ये मोदक भाप में पकाए जाते हैं और बनाने में भी ज्यादा मुश्किल नहीं हैं। जानिए घर पर बनाने का आसान तरीका।

By Kalpna Pandey 
Updated Date

उकडीचे मोदक: गणेश चतुर्थी के मौके पर भगवान गणेश को मोदक का भोग लगाने की परंपरा है। मोदक को बप्पा का प्रिय प्रसाद माना जाता है। वैसे तो बाजार में कई तरह के मोदक मिलते हैं, लेकिन महाराष्ट्र के मशहूर उकडीचे मोदक का स्वाद और तरीका दोनों ही खास हैं। चावल के आटे से तैयार होने वाले इन मोदक में नारियल और गुड़ की मिठास होती है और इन्हें तलने के बजाय भाप में पकाया जाता है। अगर आप इस गणेश चतुर्थी पर घर में ही बप्पा के लिए मोदक बनाना चाहते हैं, तो उकडीचे मोदक एक बेहतरीन विकल्प हैं।

पढ़ें :- September 2026 Vrat Tyohar : सितंबर के महीने में मनाए जाएंगे ये व्रत-त्योहार , देखें लिस्ट

ऐसे तैयार करें मोदक की स्टफिंग

सबसे पहले एक पैन में थोड़ा घी गर्म करें और उसमें खसखस को हल्का भून लें। इसके बाद इसमें कद्दूकस किया हुआ नारियल और बारीक गुड़ डालकर धीमी आंच पर पकाएं। जब गुड़ अच्छी तरह पिघल जाए और मिश्रण थोड़ा गाढ़ा हो जाए, तो इसमें इलायची और जायफल पाउडर डालकर मिला लें। फिर गैस बंद करके स्टफिंग को ठंडा होने दें।

चावल के आटे से बनाएं कवर

अब एक बर्तन में पानी, थोड़ा दूध, घी और चुटकीभर नमक डालकर उबालें। पानी उबलने पर आंच धीमी करें और धीरे-धीरे चावल का आटा डालकर मिलाएं। इसे ढककर कुछ मिनट पकाएं। इसके बाद हल्का ठंडा होने पर आटे को अच्छी तरह गूंथकर नरम कर लें।

अब आटे की छोटी लोइयां बनाकर उन्हें कटोरी जैसा आकार दें। बीच में नारियल-गुड़ की स्टफिंग भरें और किनारों पर हल्की चुन्नट बनाते हुए ऊपर से बंद कर दें। आप चाहें तो मोदक का सांचा भी इस्तेमाल कर सकते हैं।

भाप में पकाएं

तैयार मोदक को स्टीमर में रखें और ऊपर से हल्का पानी छिड़क दें। इन्हें करीब 10-12 मिनट तक भाप में पकाएं। जब मोदक अच्छी तरह पक जाएं, तो इन्हें निकालकर बप्पा को भोग लगाएं। गणेश चतुर्थी पर घर में बने गर्मागर्म उकडीचे मोदक न सिर्फ प्रसाद के लिए खास रहेंगे, बल्कि परिवार के साथ त्योहार का स्वाद भी दोगुना कर देंगे।

पढ़ें :- Easy Dessert Recipe: न मावा न घी, त्योहार पर घर में बनाएं ऐसे मूंग दाल की बर्फी, बिना झंझट मिनटों में होगा तैयार

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

उकडीचे मोदक: गणेश चतुर्थी पर बप्पा को लगाएं उकडीचे मोदक का भोग, आसान है रेसिपी

उकडीचे मोदक: गणेश चतुर्थी पर बप्पा को लगाएं उकडीचे मोदक का भोग,...

11 सितंबर 2026 का राशिफल: इन राशि के लोगों की आज रिश्तों में मधुरता आएगी, व्यवसाय में नए संपर्क दे सकते हैं लाभ

11 सितंबर 2026 का राशिफल: इन राशि के लोगों की आज रिश्तों...

Ganesh Chaturthi Jap : गणेश चतुर्थी पर करें इन मंत्रों का जप , विघ्न-बाधाओं से मिल सकती है मुक्ति

Ganesh Chaturthi Jap : गणेश चतुर्थी पर करें इन मंत्रों का जप...

Parivartini Ekadashi 2026 : परिवर्तिनी एकादशी भगवान विष्णु का ब्रह्मांडीय परिवर्तन , जानें अध्यात्मिक और पौराणिक महत्व

Parivartini Ekadashi 2026 : परिवर्तिनी एकादशी भगवान विष्णु का ब्रह्मांडीय परिवर्तन ,...

Anant Chaturdashi 2026 :  कब है अनंत चतुर्दशी? जानें भावुक उत्सव गणेश विसर्जन का धार्मिक महत्व

Anant Chaturdashi 2026 :  कब है अनंत चतुर्दशी? जानें भावुक उत्सव गणेश...

Surya Gochar 2026 : 17 सितंबर से सूर्य देव बदलेंगे अपनी चाल, इन राशियों की चमकेगी किस्मत

Surya Gochar 2026 : 17 सितंबर से सूर्य देव बदलेंगे अपनी चाल,...