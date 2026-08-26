September 2026 Vrat Tyohar : सितंबर के महीने में मनाए जाएंगे ये व्रत-त्योहार , देखें लिस्ट

अगस्त महीना बीतने की कगार पर है। आने वाला महीना सितबंर है। सितबंर माह में गणेश चतुर्थी, जन्माष्टमी , वराह जयंती, परिवर्तिनी एकादशी से लेकर पितृ पक्ष तक कई बड़े त्योहार मनाएं जाएंगे। वहीं, पंचांग के अनुसार इस सितंबर के साथ ही भाद्रपद मास की भी शुरुआत हो रही है।
September 2026 Vrat Tyohar : अगस्त महीना बीतने की कगार पर है। आने वाला महीना सितबंर है। सितबंर माह में गणेश चतुर्थी, जन्माष्टमी , वराह जयंती, परिवर्तिनी एकादशी से लेकर पितृ पक्ष तक कई बड़े त्योहार मनाएं जाएंगे। वहीं, पंचांग के अनुसार इस सितंबर के साथ ही भाद्रपद मास की भी शुरुआत हो रही है। इसी कड़ी में आज हम आपको सितंबर में आने वाले सभी प्रमुख व्रत-त्योहार की लिस्ट बताने जा रहे हैंं. आइए जानते हैं…
सितंबर 2026 के व्रत और त्योहार
1 सितंबर 2026: नागपंचमी (गुजरात)
2 सितंबर 2026: हल षष्ठी
2 सितंबर 2026: रांधण छठ
3 सितंबर 2026: शीतला सातम
3 सितंबर 2026: मासिक कार्तिगाई
4 सितंबर 2026: कृष्ण जन्माष्टमी
4 सितंबर 2026: आद्याकाली जयंती
4 सितंबर 2026: विंध्यवासिनी जयंती
4 सितंबर 2026: अष्टमी रोहिणी
4 सितंबर 2026: अगस्त्य अर्घ्य
4 सितंबर 2026: रोहिणी व्रत
4 सितंबर 2026: कालाष्टमी
4 सितंबर 2026: इंद्र सावर्णि मन्वादि
5 सितंबर 2026: दही हंडी
5 सितंबर 2026: श्री गोगा नवमी
5 सितंबर 2026: शिक्षक दिवस
7 सितंबर 2026: बछ बारस द्वादशी
7 सितंबर 2026: अजा एकादशी
8 सितंबर 2026: कृष्ण दामोदर द्वादशी
8 सितंबर 2026: पर्यूषण पर्वारम्भ
8 सितंबर 2026: भौम प्रदोष व्रत
9 सितंबर 2026: मासिक शिवरात्रि
10 सितंबर 2026: पिठोरी अमावस्या
10 सितंबर 2026: दर्श अमावस्या
10 सितंबर 2026: अन्वाधान
10 सितंबर 2026: देव सावर्णि मन्वादि
11 सितंबर 2026: पोलाा
11 सितंबर 2026: वृषभोत्सव
11 सितंबर 2026: इष्टि
11 सितंबर 2026: भाद्रपद अमावस्या
12 सितंबर 2026: सामवेद उपाकर्म
13 सितंबर 2026: वराह जयंती
13 सितंबर 2026: चंद्र दर्शन
13 सितंबर 2026: रूद्र सावर्णि मन्वादि
14 सितंबर 2026: हरतालिका तीज
14 सितंबर 2026: गणेश चतुर्थी
14 सितंबर 2026: गौरी हब्बा
14 सितंबर 2026: मलयालम विनायक चतुर्थी
14 सितंबर 2026: हिंदी दिवस
14 सितंबर 2026: सिद्धिविनायक चतुर्थी
14 सितंबर 2026: हरतालिका तीज
15 सितंबर 2026: ऋषि पंचमी
15 सितंबर 2026: विश्वेश्वरैया जयंती
15 सितंबर 2026: संवत्सरी पर्व
15 सितंबर 2026: अभियंता दिवस
16 सितंबर 2026: बलराम जयंती
16 सितंबर 2026: स्कंद षष्ठी
17 सितंबर 2026: ज्येष्ठ गौरी आवाहन
17 सितंबर 2026: विश्वकर्मा पूजा
17 सितंबर 2026: कन्या संक्रांति
18 सितंबर 2026: ललिता सप्तमी
18 सितंबर 2026: दूर्वा अष्टमी
18 सितंबर 2026: ज्येष्ठ गौरी पूजा
19 सितंबर 2026: राधा अष्टमी
19 सितंबर 2026: महालक्ष्मी व्रत आरंभ
19 सितंबर 2026: ज्येष्ठ गौरी विसर्जन
19 सितंबर 2026: दधीचि जयंती
19 सितंबर 2026: मासिक दुर्गाष्टमी
21 सितंबर 2026: दशावतार व्रत
22 सितंबर 2026: कल्कि द्वादशी
22 सितंबर 2026: परिवर्तिनी एकादशी
23 सितंबर 2026: वामन जयंती
23 सितंबर 2026: भुवनेश्वरी जयंती
24 सितंबर 2026: गुरु प्रदोष व्रत
25 सितंबर 2026: गणेश विसर्जन
25 सितंबर 2026: अनंत चतुर्दशी
26 सितंबर 2026: पूर्णिमा श्राद्ध
26 सितंबर 2026: भाद्रपद पूर्णिमा व्रत
27 सितंबर 2026: पितृपक्ष आरंभ
27 सितंबर 2026: प्रतिपदा श्राद्ध
28 सितंबर 2026: द्वितीया श्राद्ध
29 सितंबर 2026: तृतीया श्राद्ध
29 सितंबर 2026: विघ्नराज संकष्टी
30 सितंबर 2026: चतुर्थी श्राद्ध और पंचमी श्राद्ध
30 सितंबर 2026: मासिक कार्तिगाई