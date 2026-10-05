बाहर से गैस सिलेंडर, अंदर शराब का पिटारा! बिहार में तस्करों का नया जुगाड़ देख पकड़ लेंगे माथा

बिहार के गोपालगंज में पुलिस ने शराब तस्करी के एक अनोखे तरीके का खुलासा किया है। तस्करों ने आम गैस सिलेंडर की शक्ल में शराब छिपाकर उसे दूसरे स्थान तक पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस की जांच में पूरा खेल सामने आ गया।
Bihar News: बिहार में 2016 से ही शराबबंदी लागू है बावजूद इसके, तस्कर शराब पहुंचाने के लिए नए-नए तरीके अपना रहे हैं। गोपालगंज में पुलिस को ऐसे ही एक मामले की जानकारी मिली, जिसमें शराब की खेप को सामान्य गैस सिलेंडर के भीतर छिपाकर ले जाने की कोशिश की जा रही थी। बाहर से सिलेंडर बिल्कुल आम नजर आ रहा था, जिससे पहली नजर में किसी को संदेह नहीं होता।
पुलिस को तस्करी की सूचना मिलने के बाद संदिग्ध वाहन और सामान की जांच शुरू की गई। इसी दौरान गैस सिलेंडर को लेकर शक हुआ। जब उसकी बारीकी से जांच की गई तो उसके अंदर शराब छिपाए जाने की बात सामने आई। इसके बाद पुलिस ने खेप को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी।
अमेरिका और चीन के पास जो टेक्नोलॉजी अभी नहीं है, वो शायद बिहार के शराब माफियाओं के पास पहुँच चुकी है
गैस सिलेंडर में ऐसी टेक्नोलॉजी लगाई गई कि बाहर से सिलेंडर बिल्कुल सामान्य दिखे, लेकिन अंदर की खाली जगह में शराब छिपाकर ले जाई जा सके।
पर बिहार पुलिस भी कम टेक्नोलॉजी वाली नहीं… pic.twitter.com/scnbEd44Ol
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— 😊 NiTu 😊 (@NituTiw81600052) October 5, 2026
गोपालगंज में सामने आया यह मामला बताता है कि शराब की अवैध सप्लाई करने वाले लोग पुलिस की निगरानी से बचने के लिए किस तरह नए तरीके अपना रहे हैं। सामान्य घरेलू सामान की आड़ में शराब को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने की कोशिश की जा रही थी। हालांकि, पुलिस की जांच के दौरान तस्करों का यह तरीका काम नहीं आया।
मामले में पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि शराब की खेप कहां से लाई गई थी और इसे कहां पहुंचाया जाना था। साथ ही इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका की भी जांच की जा रही है। पुलिस का कहना है कि शराब की अवैध तस्करी के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी है।
गोपालगंज की इस कार्रवाई ने यह जरूर दिखा दिया कि तस्कर भले ही शराब छिपाने के लिए नया तरीका अपना लें, लेकिन जांच के दौरान उनकी एक छोटी सी चूक पूरा खेल खोल सकती है।