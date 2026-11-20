Anant Singh Daughter Wedding: मोकामा विधायक अनंत सिंह के घर इन दिनों शादी की तैयारियां चल रही हैं। उनकी बेटी शिवांगी सिंह की शादी से पहले मेहमानों का आना-जाना शुरू हो गया है। इसी बीच भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव अनंत सिंह के गांव नदवां स्थित घर पहुंचे। यहां उनका स्वागत करने के दौरान कुछ ऐसा हुआ कि वहां मौजूद लोग अपनी हंसी नहीं रोक पाए। अब इस मुलाकात का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

दरअसल, खेसारी लाल यादव जब अनंत सिंह के घर पहुंचे तो उनकी बेटी शिवांगी सिंह ने अंग्रेजी में उनका स्वागत किया। पहले उन्होंने खेसारी से नमस्ते की और फिर कहा, ‘आई वाज सो एक्साइटेड टू मीट यू’। इस पर खेसारी ने मुस्कुराते हुए थैंक्यू कहा।

इसके बाद शिवांगी ने पूछा, ‘यू कमिंग हियर फॉर द फर्स्ट टाइम?’ लगातार अंग्रेजी में बातचीत सुनकर खेसारी लाल भी अपने मजाकिया अंदाज में जवाब देने लगे। उन्होंने भोजपुरी में कहा, ‘अब एतना अंग्रेजी बोलबू त हमरा बुझाई!’ खेसारी का यह जवाब सुनते ही अनंत सिंह समेत वहां मौजूद सभी लोग हंसने लगे। इसके बाद शिवांगी ने हिंदी में पूछा कि क्या वह पहली बार यहां आए हैं, जिस पर खेसारी ने हां में जवाब दिया।

अनंत सिंह की बेटी शिवांगी सिंह की शादी 25 नवंबर को गांव में होनी है। इससे पहले 20 नवंबर यानी आज तिलक का कार्यक्रम रखा गया है। खेसारी को अनंत सिंह ने वीडियो कॉल के जरिए शादी में शामिल होने का न्योता दिया था। हालांकि, अपनी व्यस्तता के चलते खेसारी 19 नवंबर को ही उनके घर पहुंच गए और परिवार को शादी की शुभकामनाएं दीं।

खेसारी का यही देसी अंदाज अब सोशल मीडिया पर लोगों को खूब पसंद आ रहा है।