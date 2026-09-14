  1. हिन्दी समाचार
  2. फूड
  3. अब घर पर बनाये खट्टी-मिठ्ठी जीरा पाचक गोलियां, खाने के बाद मुंह का स्वाद हो जाएगा लाजवाब

अब घर पर बनाये खट्टी-मिठ्ठी जीरा पाचक गोलियां, खाने के बाद मुंह का स्वाद हो जाएगा लाजवाब

अगर आप भी खाना खाने के बाद माउथ फ्रेशनर के लिए माक्रेट से पाचक गोलियों को खरीदकर लाते हैं तो रूक जाइए। आज हम आपके लिए घर पर आसानी से बनाने वाली ऐसी खट्टी-मीठी गोलियां लेकर आये हैं जो खाने में स्वादिष्ट तो होगा ही साथ में पाचन में काफी मददगार साबित होगा।

By Kalpna Pandey 
Updated Date

Homemade Jeera Paachak Goli: खाने के बाद कुछ चटपटा खाने का मन हो या मुंह का स्वाद बदलना हो, तो हम बाजार से जीरा पाचक गोली लेकर आते हैं। इसमें इस्तेमाल होने वाले जीरे और मसालों की वजह से इसका स्वाद भी काफी चटपटा होता है। लेकिन क्यों न इस बार बाजार में मिलने वाली पाचक गोलियों की जगह हम इसे घर पर आसानी से तैयार करें।

पढ़ें :- कभी न लगायें अपने फोन में इन 4 तरह के वालपेपर, जानिए कैसा असर डालता है दिमाग पर

घर पर पाचक गोली बनाने का एक फायदा यह भी है कि इसमें इस्तेमाल होने वाली सामग्री और उसकी मात्रा को अपने स्वाद के मुताबिक रखा जा सकता है। इसे बनाना भी काफी आसान है और तैयार होने के बाद एयरटाइट डिब्बे में स्टोर किया जा सकता है।

जीरा पाचक गोली के लिए सामग्री

इसे बनाने के लिए ¼ कप जीरा पाउडर, ½ बड़ा चम्मच काला नमक, 1 बड़ा चम्मच सेंधा नमक, 2 बड़े चम्मच अमचूर पाउडर, 1 बड़ा चम्मच काली मिर्च पाउडर , 5 बड़े चम्मच नींबू का रस, 1 कप चीनी पाउडर और हींग जैसी चीजों की जरूरत पड़ती है। स्वाद के हिसाब से मसालों की मात्रा थोड़ी कम या ज्यादा की जा सकती है।

ऐसे बनाएं जीरा पाचक गोली

सबसे पहले एक बर्तन में भुना हुआ जीरा पाउडर ,अमचूर पाउडर, काली मिर्च पाउडर, और पिसी हुई चीनी डालकर अच्छी तरह मिला लें। इसके बाद इसमें काला नमक और सेंधा नमक डालकर सभी मसालों को अच्छी तरह मिक्स करें फिर इसमें चुटकी भर हींग डालकर मिक्स कर लें । अब इस मिश्रण में थोड़ा-थोड़ा नींबू का रस डालते हुए इसे मिलाएं। ध्यान रखें कि मिश्रण बहुत ज्यादा गीला न हो। जब यह इतना तैयार हो जाए कि आसानी से आकार दिया जा सके, तो हाथों से इसकी छोटी-छोटी गोलियां बना लें।

गोलियों को कुछ देर सूखने दें। इसके बाद इन्हें एयरटाइट कंटेनर में रख सकते हैं। इस तरह घर पर बनी चटपटी जीरा पाचक गोली तैयार हो जाएगी।

ध्यान रखें कि पाचक गोली का सेवन सीमित मात्रा में ही करें, खासकर अगर नमक या मसाले से परहेज करना पड़ता हो।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

अब घर पर बनाये खट्टी-मिठ्ठी जीरा पाचक गोलियां, खाने के बाद मुंह का स्वाद हो जाएगा लाजवाब

अब घर पर बनाये खट्टी-मिठ्ठी जीरा पाचक गोलियां, खाने के बाद मुंह...

Gala Dinner: कैसे ‘खाना’ बना मोदी की असरदार डिप्लोमेसी, विदेशी मेहमानों ने चखा देश का पारंपरिक स्वाद

Gala Dinner: कैसे ‘खाना’ बना मोदी की असरदार डिप्लोमेसी, विदेशी मेहमानों ने...

उकडीचे मोदक: गणेश चतुर्थी पर बप्पा को लगाएं उकडीचे मोदक का भोग, आसान है रेसिपी

उकडीचे मोदक: गणेश चतुर्थी पर बप्पा को लगाएं उकडीचे मोदक का भोग,...

Video-बिपाशा बसु को प्रोटीन ड्रिंक में मिला कीड़ा, तुकाराम मुंढे से मांगी मदद, कहा- आप हमारी इकलौती उम्मीद

Video-बिपाशा बसु को प्रोटीन ड्रिंक में मिला कीड़ा, तुकाराम मुंढे से मांगी...

दिल्ली में नकली पनीर का बड़ा रैकेट, त्योहारों से पहले कई टन मिलावटी पनीर की खपत, सरकार के पास नहीं ठोस आंकड़ा, ऐसे करें असली की पहचान

दिल्ली में नकली पनीर का बड़ा रैकेट, त्योहारों से पहले कई टन...

Bullet Coffee: सुबह की कॉफी में घी डालना कितना सही? जानें क्या है बुलेट कॉफी और क्यों हो रही चर्चा

Bullet Coffee: सुबह की कॉफी में घी डालना कितना सही? जानें क्या...