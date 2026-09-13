शिल्पा शेट्टी के घर फिर गूंजा ‘गणपति बप्पा मोरया’, राज कुंद्रा संग लेकर आईं बप्पा की प्रतिमा

Bollywood Updates: बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के घर एक बार फिर गणपति बप्पा का आगमन हुआ है। रविवार को गणेश चतुर्थी से एक दिन पहले शिल्पा शेट्टी पति राज कुंद्रा के साथ भगवान गणेश की प्रतिमा लेकर अपने घर पहुंचीं। इस दौरान दोनों ने ‘गणपति बप्पा मोरया’ के जयकारों के बीच बप्पा का स्वागत किया।

शिल्पा शेट्टी के लिए इस साल का गणपति उत्सव इसलिए भी खास है क्योंकि पिछले वर्ष पारिवारिक शोक के चलते उनके घर गणेश प्रतिमा स्थापित नहीं की गई थी। ऐसे में इस बार बप्पा के स्वागत के साथ उनके घर में फिर से त्योहार की रौनक लौटती नजर आई।

पिछले साल नहीं हुई थी गणपति की स्थापना

शिल्पा हर साल गणपति उत्सव को लेकर काफी उत्साहित रहती हैं और अपने घर पर विधि-विधान से बप्पा की स्थापना करती हैं। लेकिन 2025 में परिवार में शोक होने के कारण उन्होंने यह परंपरा नहीं निभाई थी। उन्होंने उस समय सोशल मीडिया के जरिए अपने प्रशंसकों को इसकी वजह भी बताई थी।

अब एक साल बाद शिल्पा और राज कुंद्रा ने फिर से अपने घर में गणपति का स्वागत किया है। प्रतिमा लेकर पहुंचीं अभिनेत्री ने इस दौरान पैपराजी से भी मुलाकात की। बप्पा को घर लाते समय आसपास भक्तिमय माहौल नजर आया।

बॉलीवुड में भी गणपति उत्सव की धूम

गणेश चतुर्थी बॉलीवुड सितारों के पसंदीदा त्योहारों में शामिल है। हर साल फिल्म इंडस्ट्री के कई कलाकार अपने घर पर गणपति की स्थापना करते हैं। शिल्पा शेट्टी के अलावा सोनू सूद, श्रद्धा कपूर, अर्पिता खान, आयुष्मान खुराना और सोनाली बेंद्रे समेत कई सितारे भी इस मौके पर बप्पा का स्वागत करते हैं।

मुंबई में गणेश उत्सव की तैयारियां कई दिन पहले से शुरू हो जाती हैं। बड़े पंडालों से लेकर फिल्मी सितारों के घरों तक इस दौरान उत्सव का माहौल देखने को मिलता है। इस बार गणेश चतुर्थी 14 सितंबर 2026 को मनाई जा रही है और उससे पहले ही शिल्पा के घर बप्पा के आगमन के साथ सेलिब्रेशन शुरू हो गया है।