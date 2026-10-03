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‘दृश्यम 4’ में फिर लौटेंगे अजय देवगन? विजय सालगांवकर की कहानी में आएगा नया ट्विस्ट!

बॉलीवुड सुपरस्टार अजय देवगन की बहुचर्चित फिल्म फ्रेंचाइजी ‘दृश्यम’ को लेकर एक बार फिर चर्चा तेज हो गई है। विजय सालगांवकर के किरदार में एक बार फिर अजय देवगन की वापसी को लेकर ‘दृश्यम 4’ का नाम सामने आ रहा है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या विजय की कहानी एक बार फिर बड़े पर्दे पर नया मोड़ लेने वाली है?

By Sushil Sah 
Updated Date

मुंबई। बॉलीवुड सुपरस्टार अजय देवगन की बहुचर्चित फिल्म फ्रेंचाइजी ‘दृश्यम’ को लेकर एक बार फिर चर्चा तेज हो गई है। विजय सालगांवकर के किरदार में एक बार फिर अजय देवगन की वापसी को लेकर ‘दृश्यम 4’ का नाम सामने आ रहा है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या विजय की कहानी एक बार फिर बड़े पर्दे पर नया मोड़ लेने वाली है?

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आपको बता दें कि ‘दृश्यम’ फ्रेंचाइजी की पिछली फिल्मों में विजय सालगांवकर अपने परिवार को बचाने के लिए पुलिस और जांच एजेंसियों के सामने एक बेहद पेचीदा कहानी खड़ी कर देता है। इसी कारण से इस फिल्म की कहानी, इसके ट्विस्ट और विजय के किरदार ने दर्शकों के बीच एक खास जगह बनाई है।

क्या फिर खुलेगा विजय सालगांवकर का राज?

जिस मोड़ पर ‘दृश्यम 2’ के अंत में कहानी को छोड़ा गया था, उसके बाद से ही दर्शक यह जानना चाहते हैं कि विजय और उसके परिवार की कहानी आगे कहां जाएगी। इसी बीच अब ‘दृश्यम 4’ को लेकर सामने आ रही चर्चाओं ने इस उत्सुकता को और बढ़ा दिया है। हालांकि, इस फिल्म की आधिकारिक कहानी, स्टारकास्ट, निर्देशक और रिलीज डेट को लेकर कोई भी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है।

अजय देवगन की वापसी पर टिकी नजरें

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अजय देवगन की सबसे चर्चित विजय सालगांवकर का किरदार है। ‘दृश्यम’ और ‘दृश्यम 2’ की सफलता के बाद अगर फ्रेंचाइजी की अगली फिल्म बनती है, तो दर्शकों की सबसे बड़ी दिलचस्पी इसी बात में होगी कि विजय इस बार किस नए रहस्य और किस नए योजना के साथ वापस आएगा। फिलहाल ‘दृश्यम 4’ को लेकर आधिकारिक पुष्टि का इंतजार है, लेकिन फ्रेंचाइजी से जुड़ी चर्चाओं ने एक बार फिर विजय सालगांवकर के किरदार को सुर्खियों में ला दिया है।

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