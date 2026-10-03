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कैप्टन स्मित मच्छार पर हमला करने वाला को-पायलट है ओमानी नागरिक, चरमपंथी समूह से जुड़े होने का शक

FlyDubai plane Attack : इज़राइल जाने वाली 'फ्लाईदुबई' (FlyDubai) फ़्लाइट के कैप्टन पर चाकू से हमला करने के आरोपी को-पायलट की पहचान हो गयी है। आरोपी को-पायलट का नाम हमम अल-हम्मामी है और वह ओमान का नागरिक है। शनिवार को मामले की जानकारी रखने वाले एक खाड़ी देश और एक पश्चिमी देश का राजनयिक ने इसकी जानकारी दी है। इस बीच, संयुक्त अरब अमीरात (UAE) ने दावा किया है कि को-पायलट ने कॉकपिट में रखी 'क्रैश एक्स' (आपातकालीन कुल्हाड़ी) से कैप्टन पर हमला किया और एक "आतंकवादी हमले" के तहत विमान पर कब्ज़ा करने की कोशिश की।

By Abhimanyu 
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FlyDubai plane Attack : इज़राइल जाने वाली ‘फ्लाईदुबई’ (FlyDubai) फ़्लाइट के कैप्टन पर चाकू से हमला करने के आरोपी को-पायलट की पहचान हो गयी है। आरोपी को-पायलट का नाम हमम अल-हम्मामी है और वह ओमान का नागरिक है। शनिवार को मामले की जानकारी रखने वाले एक खाड़ी देश और एक पश्चिमी देश का राजनयिक ने इसकी जानकारी दी है। इस बीच, संयुक्त अरब अमीरात (UAE) ने दावा किया है कि को-पायलट ने कॉकपिट में रखी ‘क्रैश एक्स’ (आपातकालीन कुल्हाड़ी) से कैप्टन पर हमला किया और एक “आतंकवादी हमले” के तहत विमान पर कब्ज़ा करने की कोशिश की।

पढ़ें :- प्लेन में पायलटों का झगड़ा और सऊदी अरब में इमरजेंसी लैंडिंग, फिर इजरायल को भेजने पड़े लड़ाकू विमान

समाचार एजेंसी एपी की रिपोर्ट के अनुसार, ‘फ्लाईदुबई’ (FlyDubai) फ़्लाइट के कैप्टन पर चाकू से हमला करने वाले को-पायलट की पहचान बताने वाले अधिकारियों ने नाम न बताने की शर्त पर यह जानकारी दी, क्योंकि उन्हें मीडिया से बात करने की इजाज़त नहीं थी। खाड़ी देश के एक राजनयिक ने कहा कि इस बात की जांच की जा रही है कि क्या उसने अकेले यह कदम उठाया (“लोन वुल्फ” के तौर पर) या किसी चरमपंथी समूह से उसका कोई संबंध है। हमले को यात्रियों और अन्य लोगों ने मिलकर रोका था। मामले की जानकारी रखने वाले एक अन्य व्यक्ति ने बताया कि ओमान ने इस को-पायलट को उड़ान भरने से रोक दिया था क्योंकि उन्हें शक था कि उसने चरमपंथी विचार अपना लिए हैं।

अधिकारियों के मुताबिक, इसी को-पायलट ने 182 लोगों को ले जा रही फ़्लाइट को तेज़ी से नीचे गिराकर लगभग दुर्घटनाग्रस्त ही कर दिया था। बाद में को-पायलट को UAE की एयरलाइन ‘फ्लाईदुबई’ ने नौकरी पर रखा था। यह तुरंत साफ़ नहीं हो पाया कि नौकरी पर रखते समय उसकी कितनी अच्छी तरह से जांच-पड़ताल की गई थी। ओमान द्वारा उस पर रोक लगाने की खबर सबसे पहले ‘द वॉल स्ट्रीट जर्नल’ ने दी थी।

जांचकर्ताओं के सामने सबसे बड़ा सवाल यह है कि बुधवार सुबह को-पायलट कॉकपिट में कैसे काम कर रहा था। इज़राइल का कहना है कि विदेशी एयरलाइंस के साथ उसके समझौते हैं, जिनके तहत उन देशों के पायलटों को इज़राइल में उड़ान भरने की इजाज़त नहीं है, जिनके साथ इज़राइल के राजनयिक संबंध नहीं हैं। इज़राइल और ओमान के बीच कोई औपचारिक राजनयिक संबंध नहीं हैं। फ्लाईदुबई, UAE सरकार या ओमान एयर की ओर से इस पर कोई तुरंत प्रतिक्रिया नहीं आई। जांच की जानकारी रखने वाले एक अन्य क्षेत्रीय अधिकारी के अनुसार, को-पायलट का जन्म UAE में हुआ था और उसकी माँ सीरियाई हैं।

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