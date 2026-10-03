  1. हिन्दी समाचार
  2. उत्तर प्रदेश
  3. कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुर्सी जाने पर अजय राय की पहली प्रतिक्रिया, बोले- राजनीति में पद आते-जाते रहते हैं

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुर्सी जाने पर अजय राय की पहली प्रतिक्रिया, बोले- राजनीति में पद आते-जाते रहते हैं

UP Congress : यूपी विधानसभा चुनाव 2027 से पहले कांग्रेस ने अपनी प्रदेश इकाई के नेतृत्व में बड़ा बदलाव किया है। पार्टी ने अजय राय की जगह पर आराधना मिश्रा 'मोना' के राज्य कांग्रेस अध्यक्ष बनाया है। जिस पर अजय राय की पहली प्रतिक्रिया सामने आयी है। उन्होंने आराधना मिश्रा को प्रदेश अध्यक्ष बनने की बधाई दी और कहा कि राजनीति में पद आते-जाते रहते हैं। 

By Abhimanyu 
Updated Date

UP Congress : यूपी विधानसभा चुनाव 2027 से पहले कांग्रेस ने अपनी प्रदेश इकाई के नेतृत्व में बड़ा बदलाव किया है। पार्टी ने अजय राय की जगह पर आराधना मिश्रा ‘मोना’ के राज्य कांग्रेस अध्यक्ष बनाया है। जिस पर अजय राय की पहली प्रतिक्रिया सामने आयी है। उन्होंने आराधना मिश्रा को प्रदेश अध्यक्ष बनने की बधाई दी और कहा कि राजनीति में पद आते-जाते रहते हैं।

पढ़ें :- आराधना मिश्रा 'मोना' यूपी कांग्रेस कमेटी की नई अध्यक्ष नियुक्त, सांसद इमरान मसूद पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष व दो उपाध्यक्ष भी बनाए गए

वाराणसी में यूपी कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अजय राय ने कहा, “मुझ जैसे एक साधारण कार्यकर्ता को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ मैदान में उतारा गया था। शीर्ष नेतृत्व और राहुल गांधी के समर्थन से, हमने वाराणसी में 4.6 लाख वोट हासिल किए और सात राउंड में पीएम मोदी को हराया। मुझ पर भरोसा करने के लिए मैं राहुल गांधी और शीर्ष नेतृत्व का शुक्रिया अदा करता हूं और आराधना मिश्रा ‘मोना’ को शुभकामनाएं देता हूं।”

आराधना मिश्रा को लेकर उन्होंने कहा, “मुझे उम्मीद है कि वह कड़ी मेहनत करेंगी, पार्टी को आगे ले जाएंगी और दमन व अन्याय के खिलाफ कार्यकर्ताओं के साथ खड़ी होकर उनका भरोसा मजबूत करेंगी। वह अपने कार्यकर्ताओं के हितों की रक्षा के लिए हमेशा खड़ी रहेंगी।” पद से हटाये जाने पर उन्होंने कहा, “राजनीति में पद आते-जाते रहते हैं। मैं पांच बार पिंडरा से विधायक रहा हूं और लोगों के लिए बहुत काम किया है; ज़रूरत पड़ने पर अपने परिवार के ज़रिए रक्तदान का इंतज़ाम भी किया है।”

राय ने आगे कहा, “मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कर्मचारियों, ड्राइवरों, स्टाफ़, कार्यकर्ताओं और समर्थकों का शुक्रिया अदा करता हूं जो हर समय मेरे साथ खड़े रहे और पूरे उत्तर प्रदेश में मेरी यात्रा के दौरान मेरी मदद की। जहां भी दमन और अन्याय हुआ, हम हमेशा उसके खिलाफ खड़े रहे हैं।”

पढ़ें :- अखिलेश यादव और अब्बास अंसारी की मुलाकात से यूपी की सियासत गरम, राज्यसभा चुनाव से पहले बढ़ी हलचल
इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुर्सी जाने पर अजय राय की पहली प्रतिक्रिया, बोले- राजनीति में पद आते-जाते रहते हैं

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुर्सी जाने पर अजय राय की पहली प्रतिक्रिया, बोले-...

आराधना मिश्रा 'मोना' यूपी कांग्रेस कमेटी की नई अध्यक्ष नियुक्त, सांसद इमरान मसूद पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष व दो उपाध्यक्ष भी बनाए गए

आराधना मिश्रा 'मोना' यूपी कांग्रेस कमेटी की नई अध्यक्ष नियुक्त, सांसद इमरान...

13 साल छोटे देवर के साथ भाभी फंदे में लटकी, बंद कमरे में 8 साल के बेटे ने देखा...

13 साल छोटे देवर के साथ भाभी फंदे में लटकी, बंद कमरे...

Video Viral-महिला टीचर से स्कूल मैनेजर, बोला-‘मेरी पत्नी बीमार है, मैं तुम्हारे साथ सोना चाहता हूं… '

Video Viral-महिला टीचर से स्कूल मैनेजर, बोला-‘मेरी पत्नी बीमार है, मैं तुम्हारे...

लखनऊ: 17 साल के बेटे ने मां की हत्या की, खुद पुलिस को फोन किया ; डायरी में नोट की प्लानिंग, ऑनलाइन मंगाया स्प्रे...

लखनऊ: 17 साल के बेटे ने मां की हत्या की, खुद पुलिस...

2017 से पहले गांवों को विकास नहीं, सिर्फ वादे मिले : सीएम योगी

2017 से पहले गांवों को विकास नहीं, सिर्फ वादे मिले : सीएम...