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आराधना मिश्रा ‘मोना’ यूपी कांग्रेस कमेटी की नई अध्यक्ष नियुक्त, सांसद इमरान मसूद पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष व दो उपाध्यक्ष भी बनाए गए

यूपी विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस आलाकमान ने यूपी में बड़ा बदलाव कर दिया। रामपुर खास सीट से पार्टी की विधायक आराधना मिश्रा को यूपी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। इसी के साथ इस पद से अजय राय की छुट्टी हो गई है।

By santosh singh 
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लखनऊ। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस आलाकमान ने यूपी में बड़ा बदलाव कर दिया। रामपुर खास सीट से पार्टी की विधायक आराधना मिश्रा को यूपी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। इसी के साथ इस पद से अजय राय की छुट्टी हो गई है। शुक्रवार (2 अक्टूबर) को कांग्रेस अध्यक्ष ने तत्काल प्रभाव से उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नए पदाधिकारियों की नियुक्ति की। इमरान मसूद को कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। वहीं देविंदर निषाद और आलोक प्रसाद को वरिष्ठ उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई।

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पार्टी ने अजय राय के योगदान की सराहना की। इसके अलावा कांग्रेस अध्यक्ष ने चौधरी वीरेंद्र सिंह को तत्काल प्रभाव से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस विधायक दल का नेता नियुक्त करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी।

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