2 अक्टूबर, गांधी जयंती और शास्त्री जयंती: सत्य, अहिंसा, सादगी और देशसेवा की दो बड़ी मिसालें

नई दिल्ली। भारत के लिए आज का दिन यानी 2 अक्टूबर सिर्फ एक तारीख नहीं बल्कि यह वह दिन है, जब देश महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री, दो अलग व्यक्तित्वों को एक साथ याद करता है। इन दोनों व्यक्तियों का रास्ता बिल्कूल ही अलग था, लेकिन दोनों के जीवन में देशसेवा, अनुशासन और आम लोगों के प्रति जिम्मेदारी बहुत ही अहम रही।

गांधी जी के लिए सत्य और अहिंसा सबसे बड़ा हथियार

आपको बता दें कि महात्मा गांधी की विचारधारा का सबसे बड़ा आधार था, सत्य और अहिंसा। उनका मानना था कि अन्याय के खिलाफ संघर्ष जरूरी है, लेकिन इसके लिए हिंसा का रास्ता अपनाना जरूरी नहीं। उन्होंने सत्याग्रह और अहिंसक आंदोलन के जरिए ब्रिटिश शासन का विरोध किया। यदि कुछ आंदोलनों की बात करें तो चंपारण सत्याग्रह से लेकर असहयोग आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन तक, गांधी जी ने आम लोगों को स्वतंत्रता आंदोलन से जोड़ने की कोशिश की।

लेकिन उनकी सोच सिर्फ आजादी तक सीमित नहीं थी। वह ऐसा भारत चाहते थे जहां समाज में भेदभाव न हो, गांव मजबूत हों और आम नागरिक को सम्मान के साथ जीवन जीने का अवसर मिले। उनके विचारों में स्वदेशी और आत्मनिर्भरता का भी विशेष स्थान था। गांधी जी का जोर था कि भारत अपने संसाधनों और स्थानीय उत्पादन को महत्व दे।

लाल बहादुर शास्त्री की पहचान थी सादगी और ईमानदारी

यदि गांधी जी के साथ सत्य और अहिंसा को जोड़ा जाता है, तो लाल बहादुर शास्त्री जी का नाम सादगी और अनुशासन से जोड़कर देखा जाता है। शास्त्री जी बेहद साधारण जीवन जीने के लिए जाने जाते थे। प्रधानमंत्री बनने के बाद भी उनका सार्वजनिक जीवन दिखावे से कोसों दूर रहा। भारत-पाकिस्तान युद्ध के दौरान 1965 में उन्होंने देश में एकता और आत्मविश्वास का संदेश दिया। इसी दौर में उनका दिया हुआ प्रसिद्ध नारा भी सामने आया— “जय जवान, जय किसान।” इस छोटे से नारे में शास्त्री जी ने भारत की दो अहम ताकतों को सामने रखा, देश की सुरक्षा करने वाला जवान और देश के लिए अन्न पैदा करने वाला किसान।

दोनों की विचारधारा में क्या था खास?

गांधी जी और शास्त्री जी की राजनीति और समय अलग था, लेकिन उनके जीवन में कुछ खास मूल्यों जैसे सादगी, ईमानदारी, जिम्मेदारी, अनुशासन और देशहित की समानता दिखाई देती है। जिन्हें दोनों नेताओं के सार्वजनिक जीवन से जोड़ा जाता है। जहां गांधी ने लोगों को सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चलने का संदेश दिया, वहीं शास्त्री ने अपने आचरण से सादगी और जिम्मेदार नेतृत्व का उत्कृष्ट उदाहरण पेश किया।

आज के समय में क्यों जरूरी हैं ये विचार?

आज के दिन को सिर्फ माल्यार्पण और श्रद्धांजलि तक सीमित रखने के बजाय यह सवाल भी पूछा जा सकता है कि गांधी जी और शास्त्री जी के विचार हमारे दैनिक जीवन में कितने दिखाई देते हैं? क्या हम असहमति के बावजूद अहिंसक और लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रख सकते हैं? क्या हम व्यक्तिगत जीवन में ईमानदारी और सार्वजनिक जीवन में जिम्मेदारी को महत्व देते हैं? और क्या देश की प्रगति में किसान, जवान और आम नागरिक की भूमिका को उतना ही महत्व देते हैं, जितना बड़े संस्थानों और नेताओं को?

तो आज का दिन माल्यार्पण और श्रद्धांजलि के साथ-साथ इन सवालों पर सोचने का दिन भी है। एक तरफ महात्मा गांधी का “सत्य और अहिंसा”, दूसरी तरफ लाल बहादुर शास्त्री का “जय जवान, जय किसान”, दोनों संदेश अलग शब्दों में एक ऐसी भावना की ओर इशारा करते हैं, जिसमें देशसेवा केवल सत्ता या राजनीति का विषय नहीं, बल्कि नागरिक जिम्मेदारी भी है।

आज यानी 2 अक्टूबर की सबसे बड़ी सीख है— महापुरुषों को केवल याद करना नहीं, बल्कि उनके विचारों को समझना और अपने जीवन में उनकी प्रासंगिकता पर विचार करना।