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आईआईएलएम एकेडमी लखनऊ कैंपस में ब्लड डोनेशन ड्राइव का सफलतापूर्वक आयोजन, स्टूडेंट्स, फैकल्टी और स्टाफ ने पूरे जोश के साथ हिस्सा लिया

सामाजिक जिम्मेदारी और कम्युनिटी एंगेजमेंट का एक शानदार उदाहरण देते हुए, आईआईएलएम एकेडमी ऑफ हायर लर्निंग, लखनऊ ने “हेल्थ सिटी ट्रॉमा सेंटर और सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल, ब्लड बैंक, विनय खंड-2, गोमती नगर, लखनऊ” के साथ मिलकर 01 अक्टूबर को आईआईएलएम लखनऊ कैंपस में एक ब्लड डोनेशन ड्राइव का सफलतापूर्वक आयोजन किया।

By santosh singh 
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लखनऊ : सामाजिक जिम्मेदारी और कम्युनिटी एंगेजमेंट का एक शानदार उदाहरण देते हुए, आईआईएलएम एकेडमी ऑफ हायर लर्निंग, लखनऊ ने “हेल्थ सिटी ट्रॉमा सेंटर और सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल, ब्लड बैंक, विनय खंड-2, गोमती नगर, लखनऊ” के साथ मिलकर 01 अक्टूबर को आईआईएलएम लखनऊ कैंपस में एक ब्लड डोनेशन ड्राइव का सफलतापूर्वक आयोजन किया। इस पहल में स्टूडेंट्स, फैकल्टी और स्टाफ ने पूरे जोश के साथ हिस्सा लिया, जिससे आईआईएलएम लखनऊ का समाज को कुछ वापस देने और वॉलंटरी ब्लड डोनेशन के जरिए जान बचाने का संकलप और मजबूत हुआ।

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यह इवेंट आईआईएलएम की चल रही कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (सीएसआर) पहल, जॉय ऑफ गिविंग का हिस्सा था, जिसे डायरेक्टर डॉ. समर साराभाई और डीन डॉ. सुचिता विश्वकर्मा का सपोर्ट मिला। इस पहल का मकसद इंस्टीट्यूशन के कम्युनिटी मेंबर्स में इंसानियत की सेवा की भावना को बढ़ावा देना है। ब्लड डोनेशन कैंप को हेल्थ सिटी ट्रॉमा सेंटर और सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल, ब्लड बैंक, गोमती नगर, लखनऊ के साथ मिलकर बहुत ध्यान से प्लान किया गया और पूरा किया गया। हेल्थ सिटी हॉस्पिटल ब्लड बैंक, गोमती नगर के खास प्रतिनिधि, जिनमें मिस्टर आलोक कुमार (सीनियर कोऑर्डिनेटर), मिस्टर राकेश चैहान, मिस्टर हिमांशु वर्मा और मोहम्मद ताबीज (सीनियर टेक्नीशियन) शामिल थे, इस इवेंट में मौजूद थे। आईआईएलएम लखनऊ से, सीएसआर क्लब के मेंबर्स ने एक्टिव रोल निभाया, जबकि इवेंट को इवेंट कोऑर्डिनेटर डॉ. हेमवर्णा द्विवेदी, डॉ. हर्षिता श्रीवास्तव और डॉ. अभिषेक पांडे ने अच्छे से लीड किया। इवेंट का अंत शानदार रहा, जिसमें 25 से ज्यादा वॉलंटियर्स ने ऐसे इंसानी कामों में सपोर्ट करते रहने की इच्छा जताई। आईआईएलएम लखनऊ जॉय ऑफ गिविंग के लिए पूरी तरह से कमिटेड है, सोशल अवेयरनेस और कम्युनिटी एंगेजमेंट के कल्चर को बढ़ावा देता है, और भविष्य में और भी असरदार सीएसआर एक्टिविटीज ऑर्गनाइज करने की उम्मीद करता है। यह जानकारी डीन एकेडमिक्स डॉ. सुचिता विश्वकर्मा ने दी।

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